'Efe'den 'Kartal'a sert hamle!

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Senaryosunda Damla Serim ve Eset Akçilad'ın imzası bulunan, Sinan Öztürk yönetmenliğindeki 'Üç Kuruş'un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Kadir Çermik, Bora Akkaş, Sezin Akbaşoğulları, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Mehmet Bozdoğan, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Melissa Yıldırımer, Aytaç Uşun, Süreyya Kilimci, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Goncagül Sunar, Cüneyt Yalaz, Canan Atalay, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Civan Şit gibi genç kuşağın öne çıkan oyuncuları ile usta isimler buluşuyor.

Üç Kuruş bu akşam heyecan ve aksiyon dolu 15. bölümüyle ekrana gelecek. Kartal'ın İrfan'la girdiği pazarlık Efe'den hiç beklemediği bir tepki almasına neden olur. Efe, içindeki bu öfkeyle Kartal'a karşı sert bir hamle hazırlığı içindedir. Bahar babasının ölümüyle ilgili gerçekleri öğrendikten sonra planını harekete geçirir ve Korkmaz'ın saldırı hedefini sürpriz bir biçimde değiştirir. Kartal, Korkmaz'ın tehdidini fark etmesiyle birlikte harekete geçer. Kartal'ın avucunda tutmayı başaramadığı İrfan'ın göz hapsinde olan Neriman ise gelen gizli mesaj üzerine büyük bir riske girer.

"Üç Kuruş", yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Show TV'de!

İşte Üç Kuruş'un 15. Bölüm Tanıtımları;