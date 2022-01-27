Aksiyon dolu dakikaların ekrana geldiği tanıtımda İrfan, Neriman'dan Leyla'yı getirmesini isterken Oktay'ın sert tepkisi karşısında Neriman'ın ağır sözleri iki kardeş arasında sesleri yükseltiyor. Bora Akkaş'ın hayat vereceği karakter merak konusu olurken Baybars ile karşı karşıya geldiği anlar heyecanla bekleniyor.

ÜÇ KURUŞ 12. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

'Üç Kuruş' yeni bölümüyle Pazartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

'ÜÇ KURUŞ'UN 11. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Kartal ve Efe, İrfan'la anlaşmak istemese de Baybars'ı asla bulamayacaklarını bildikleri için onunla çalışmaya mecbur kaldılar. İrfan, Baybars hakkında bildiği şeyleri onun karşısında durmaya cesaret eden tek kişi Çetin'den öğrendiğini söyledi. Kartal ve Efe'nin ilk hedefi Azade olurken Azade, Kartal ve Efe kendisini bulmadan onları kaçırarak zorla karşısına getirdi. Azade'ye kendilerini ispat ederek aralarına sızmayı hedefleyen Kartal ve Efe, Azade'nin sorumluluğunda olan Baybars'ın silahlarını kaçırdılar ve silah deposunu polise ihbar ettiler. Azade, polisten önce silahları alarak kurtardıkları için Kartal ve Efe'ye bir şans vererek onları bir toplantıya davet etti. Finalde Kartal ve Efe, toplantının yapılacağı yere varmadan yeniden kaçırılırken "Kartal ve Efe'yi kaçıran kim?" sorusunun yanıtı büyük merak konusu oldu.

Senaryosunda Damla Serim, Murat Uyurkulak ve Eset Akçilad'ın imzası bulunan, Sinan Öztürk yönetmenliğindeki 'Üç Kuruş'un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Kadir Çermik, Sezin Akbaşoğulları, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Mehmet Bozdoğan, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Melissa Yıldırımer, Aytaç Uşun, Süreyya Kilimci, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Goncagül Sunar, Cüneyt Yalaz, Canan Atalay, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Civan Şit gibi genç kuşağın öne çıkan oyuncuları ile usta isimler buluşuyor.