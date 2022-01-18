Neriman, Ferhan'la görüşerek Kartal'dan önce Baybars'ın yerini bulması gerektiğini söylerken Ferhan'ın Neriman'a hedef listesinde de yazdığı gibi "abla" demesi dikkat çekiyor.

"BAYBARS'IN YERİNİ BULMAM LAZIM!"

Neriman Ferhan'a bilmediği şeyler olduğunu söylerken Neriman'ın ne bildiği merak konusu oluyor.

'ÜÇ KURUŞ'UN ONUNCU BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Efe, suçluları yakalayıp en tepedeki isim olan Baybars'a ulaşabilmek için içerde olmaya karar verdi. Mafyanın içine girerek onlardan biri olmak isteyen Efe, Kartal ile birlikte hareket etti. Kartal, Nezih'i öldürerek aralarındaki savaşta galip gelmeyi başardı. Bu anlara şahit olan Efe, Kartal'la beraber Nezih'in cesedini Azad'a teslim etti. İrfan ise polise teslim oldu ve sadece Efe ile konuşacağını söyledi. Finalde Efe ve Kartal, İrfan'la karşı karşıya geldi. İrfan, ortak düşmanları olduğunu söyleyerek yakalamak istedikleri adamları ancak kendisinin yardımıyla yakalayabileceklerini söyleyerek ortaklık teklif etti. Kartal ve Efe'nin vereceği cevap şimdiden büyük merak konusu oldu.

'Üç Kuruş' yeni bölümüyle 24 Ocak Pazartesi saat 20.00'de Show TV'de!