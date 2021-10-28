'Üç Kuruş'ta kim kimdir?

Senaryosu; Damla Serim, Murat Uyurkulak ve Eset Akçilad’ın imzasını taşıyan, Sinan Öztürk yönetmenliğindeki 'Üç Kuruş', kendine has karakterleri ve sert kurallarıyla renkli bir Roman mahallesi olan Çıngıraklı’nın “koruyucusu” konumundaki mafya lideri Kartal ile Organize Büro’nun gözü kara ve kural tanımaz komiseri Efe’nin arasındaki kovalamaca oyununun bir cinayet vakasıyla ters yüz olmasını konu alıyor.
URAZ KAYGILAROĞLU (KARTAL)
Çıngıraklı mahallesinin bıçkın, kurnaz ve sinir küpü suç lideri. Mahallesinde başlayan seri cinayetler, Kartal’ın da aynı katil tarafından saldırıya uğraması ile otoritesinin sarsılmasına neden olur. Katili yakalamak için can düşmanı komiser Efe ile işbirliği yapmak zorunda kalır.
EKİN KOÇ (EFE)
Organize Büro’nun asi, idealist ve gözü pek komiseri. Altı ay önce devraldığı Kartal dosyası onu zorlasa da Kartal’ı içeri almak onun için an meselesidir. Bir seri katilin işlediği cinayetler Efe’nin tüm dünyasını altüst eder. Efe katili yakalamak için mafya lideri Kartal ile zoraki işbirliği yapmak durumunda kalır.
DİREN POLATOĞULLARI (İRFAN)
İrfan, bazı geceler türkü barlarda sahne almaktadır. Başka gecelerde ise herkesten sakladığı geçmişiyle yüzleşmektedir. Kendi intikamının meleği İrfan, Kartal ile ortak mazilerinin ise esiridir.
NESRİN CAVADZADE (BAHAR)
Suç dünyasının en tehlikeli adamlarından Nezih’in kızı; zeki, zarif, soğuk ve bir o kadar da güzel bir kadındır. Kartal ile yolunun kesişmesi, zamanla Bahar’ın aklını karıştırır.
ASLIHAN MALBORA (LEYLA)
Kartal’ın kız kardeşi; deli dolu, dik kafalı, yaşam enerjisi yüksek, şuh ve çekici bir kadındır. Hayatı ve erkekleri ciddiye almayan, başına buyruk ve özgürce yaşayan Leyla, mesleğinden nefret ettiği Efe’ye çekilmektedir.
NURSEL KÖSE (NERİMAN)
Kartal'ın halası, babasının küçüğü. Güzel ve güçlü bir kadın olan Neriman, hiç evlenmemiş, çocuk sahibi olmamıştır ama aileyi de mahalleyi de o bir arada tutmaktadır.
CİVAN CANOVA (OKTAY)
Kartal’ın babası, gençliğinde Roman Delon lakabıyla bilinen, klarnet ustası. Oktay, sol kolu sakat kalınca hayattan elini eteğini çekmiş ve kendini içkiye vurmuştur.
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