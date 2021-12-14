'Üç Kuruş'ta katil ortaya çıktı

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'Üç Kuruş'un ekrana gelen 7. bölümünde; Kartal ile Efe, İrfan'ın Çıngıraklı'da bıraktığı mesajı görünce harekete geçti. İrfan, Ökkeş yazılı bir kağıt bırakarak hedef gösterdi. İkili, katilin öldüreceğini düşündükleri bu ismin peşine düşerken Oktay'ın yardımı planı değiştirdi.

İrfan'ın kulisinde başka bir isim kağıdı gören Oktay, asıl hedefi Kartal'a söyledi. Kartal ve Efe, Oktay'ın söylediği isme giderken bu hamle İrfan'ı köşeye sıkıştırdı. İrfan, Kartal ve Efe'yi görmesinin ardından kaçarken soluğu kendisini ihbar eden Oktay'ın yanında aldı.

Kartal'ın evine gizlice giren İrfan, burada Oktay'ı tehdit ederken Leyla'yı görünce izleyiciyi şaşırtan bir gelişme yaşandı. Leyla'ya ilgiyle bakan ve onu takip etmeyen başlayan İrfan, akıllarda soru işareti yarattı. Kartal ve Efe ise ulaştıkları kişinin anlattıklarıyla İrfan'ın insanları neden öldürdüğünü anlarken finalde ortaya çıkan mobese görüntüleri artık katilin kim olduğunu net olarak gösterdi. Kartal ve Efe, kamera kayıtlarından İrfan'ın görüntülerine ulaştı.

SOSYAL MEDYA #HEPİNİZSUSTUNUZ DEDİ

'Üç Kuruş', dün akşam yayınlanan 7. bölümüyle TOTAL'de 5.70 izlenme oranı (reyting), 12.97 izlenme payı (share), ABC1 20+'da 5.63 izlenme oranı (reyting), 12.25 izlenme payı (share), AB'de 4.34 izlenme oranı (reyting), 10.87 izlenme payı (share) elde etti. Heyecan dolu bölüm sosyal medyanın da gündemindeydi. #hepinizsustunuz etiketi Twitter Türkiye'de 7 saat boyunca TT listesinde kaldı.

NERİMAN'IN DA BAYBARS'TAN PARA ALDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Kartal, İrfan konusunda babasıyla yüzleşti ancak Oktay'dan istediği yanıtları alamadı. Pes etmeyen Kartal, Efe'yle birlikte İrfan'ın izini sürmeye başladı. Neriman, ağabeyini sorgulayınca cinayetleri Ferhan'ın işlediğini öğrendi. Neriman'ın da geçmişte mahalledeki diğer insanlar gibi para alıp olayın yaşandığı geceyle ilgili sustuğu ortaya çıktı.

KARTAL'DAN NEZİH'E ŞOK BASKIN

Kartal, Bahar'dan babasının en büyük zaafını öğrenince Nezih'in vahşi hayvanlarla dolu olan çiftliğine baskına gitti. Nezih, Baybars'a ait olan vahşi hayvanları korumak için Kartal'a mekanlarını geri vermek zorunda kaldı.

EFE VE BÜLENT ANLAŞTI

Efe, Bülent'e birlikte hareket etmeyi teklif ederek beklenmedik bir ortak edindi. Bülent, Efe'nin hakkında açılan soruşturmada bir suçu olmadığına dair ifade verirken ikisi de katili bulmak için birbirlerine yardım etmeyi kabul etti.

İRFAN'DAN ÇINGIRAKLI'YA BÜYÜK MESAJ

Kartal'a ve mahalleliye unutamayacakları bir ders vermeye kararlı İrfan, ses getirecek bir mesaj verdi. Kartal ile ailesinin fotoğraf çekiminin yapıldığı sırada tüm mahallede "Ay İnanmıyorum" şarkısını çalan İrfan, hem annesi Nesrin'in fotoğrafını üzerine mesaj yazarak mahalleye astı hem de Çıngıraklı'nın duvarına fotoğraflarla "hepiniz sustunuz" yazdı.

YENİ BÖLÜMDEN İLK SAHNE YAYINLANDI!

'Üç Kuruş'un sekizinci bölümünden ilk sahne yayınlandı. Halide'nin Leyla'yı Efe hakkında sorguladığı sahnede Leyla'nın konuyu değiştirmesi dikkat çekiyor. Konyalı'nın Halide'ye talip olduğunu söyleyen Leyla, Efe hakkında kaçamak cevaplar veriyor.

'Üç Kuruş'un 8. Bölüm Ön İzleme Sahnesi;



Senaryosunda Damla Serim, Murat Uyurkulak ve Eset Akçilad'ın imzası bulunan, Sinan Öztürk yönetmenliğindeki 'Üç Kuruş'un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Zafer Algöz, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Melissa Yıldırımer, Aytaç Uşun, Süreyya Kilimci, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Emrullah Çakay, Goncagül Sunar, Cüneyt Yalaz, Canan Atalay, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Çobanoğlu, Ömer Civan Şit gibi genç kuşağın öne çıkan oyuncuları ile usta isimler buluşuyor.

'Üç Kuruş' yeni bölümüyle Pazartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!