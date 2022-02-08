'Üç Kuruş'ta 'Kartal'a büyük darbe!

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'Üç Kuruş'un 13. bölümünde; Korkmaz, Kartal'ın canını yakmak için Oktay'ı kaçırdı. Telefonuna gelen bir mesajla haberi alan Kartal, Korkmaz'ın yanına gidince babasını başına silah dayanmış halde buldu.

Korkmaz, Oktay'dan klarnetiyle şarkı çalmasını isterken Kartal, babasının korkmuş ve çaresiz hali karşısında gözyaşlarını tutamadı. Kartal ve Oktay'ın geçmişte Baybars'la yaşadıkları olayı öğrenen Korkmaz, ikiliyi zayıf yerlerinden vururken babasının haline daha fazla dayanamayan Kartal, kendisini öldürmesini istedi. Korkmaz Kartal'ın başına silah dayarken aniden Oktay'ı hedef aldı. Babasının vurulmasıyla Kartal büyük bir yıkım yaşadı.

SOSYAL MEDYA #BABALARVEOĞULLAR'I KONUŞTU

'Üç Kuruş', 13. bölümüyle TOTAL'de 4.34 izlenme oranı (reyting), 9.91 izlenme payı (share), ABC1 20+'da 4.34 izlenme oranı (reyting), 9.53 izlenme payı (share), AB'de 3.65 izlenme oranı (reyting), 8.99 izlenme payı (share) elde etti. #üçkuruş ile #babalarveoğullar etiketleri sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı.

ÇETİN VE BAYBARS ARASINDA GERİLİM DOLU ANLAR

Çetin ve Baybars'ın karşı karşıya geldiği gerilim dolu anlarda baba oğul arasındaki düşmanlığa dair ilk ipuçları verildi. Çetin'in İrfan Kahraman'dan aldığı emaneti isteyen Baybars, oğluna silah doğrulttu. Çetin ise annesini nasıl bulacağını öğrenmek için babası Baybars'a tuzak kurdu.

OKTAY, EFE'DEN İYİLİK İSTEDİ

Çocuklarını korumak isteyen Oktay, Leyla'nın Ferhan'la görüşme sebebini öğrenmek istedi. Bunun için Efe'den yardım isteyen Oktay'ın içini döktüğü ve ikilinin dertleştiği dakikalar duygu dolu anlara sahne oldu. Oktay, babalığı beceremediğini ve saygı görmediğini düşünürken Efe, Kartal'ın babasına hürmetini ve sevgisini anlattı.

KARTAL, AZADE'NİN İŞ TEKLİFİNİ KABUL ETTİ

Kartal, mahalledeki geçim sıkıntısına çare bulmak için Azade'nin tehlikeli teklifini kabul etti. Azade, Kartal'ın Korkmaz'ı hedef almasını isterken aslında ona tuzak kurdu. Azade'nin verdiği işi yapmak için Korkmaz'ın evine giren Kartal, Korkmaz'ın kardeşi Can'ı karşısında buldu. Kartal'ın Can'ı öldürerek Korkmaz'la karşı karşıya gelmesini isteyen Azade, planını adım adım işledi.

Korkmaz'ın kardeşi Can, pusuya düşen Kartal'a saldırırken Efe, Can'ı öldürerek Kartal'ın hayatını kurtardı. Kartal suçu kendi üzerine alırken bu olay büyük bir savaşın fitilini ateşledi. Korkmaz, kardeşini öldüren kişinin peşine düştü. Kartal'ın neden Baybars'ın peşinde olduğunu ve geçmişte yaşadığı travmayı öğrenen Azade, asıl hedef alınması gereken kişinin Oktay olduğunu Korkmaz'a anlattı.

KARTAL İLE BAHAR ARASINDAKİ BUZLAR ERİDİ

Kartal ve Bahar'ın arasında soğuk rüzgarlar esmeye devam ederken ikilinin ayrılığına Leyla müdahale etti. Kartal'la bir türlü konuşamayan Bahar, evden gitmeye karar verirken Leyla, ikilinin yaşadığı sorunu öğrenmek istedi. Bahar neden kavga ettiklerini Leyla'ya anlatırken Leyla, abisinin gönlünü almanın yolunu söyledi. Bahar, Kartal'ın çocukluğunda istediği ama alamadığı bisikleti hediye ederek büyük bir sürpriz yaptı. Kartal'ın başına çuval geçirterek zorla yanına getiren Bahar, sahilde Kartal'a bisiklet sürmesini öğretti. Kartal bisikleti görünce çocuk gibi sevinirken ikilinin mutlu anları izleyicilerin yüzünü güldürdü.

Senaryosunda Damla Serim ve Eset Akçilad'ın imzası bulunan, Sinan Öztürk yönetmenliğindeki 'Üç Kuruş'un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Kadir Çermik, Bora Akkaş, Sezin Akbaşoğulları, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Mehmet Bozdoğan, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Melissa Yıldırımer, Aytaç Uşun, Süreyya Kilimci, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Goncagül Sunar, Cüneyt Yalaz, Canan Atalay, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Civan Şit gibi genç kuşağın öne çıkan oyuncuları ile usta isimler buluşuyor.

'Üç Kuruş' yeni bölümüyle Pazartesi saat 20.00'de Show TV'de!