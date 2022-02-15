'Üç Kuruş'ta 'Efe'den beklenmedik hareket!

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'Üç Kuruş'un 14. bölümünde; Kartal, Korkmaz'a Baybars'la geçmişte yaşadıkları olayı İzzet'in anlattığını öğrendi. İrfan'dan aldığı bilgilerle İzzet'i yeniden kaçıran Kartal, bu sefer merhamet göstermedi ve onu öldürdü. Çetin'den Kartal'ın İzzet'i aldığını öğrenen Efe ise hızla harekete geçti. İzzet öldürüldükten sonra olay yerine ulaşan Efe'nin ne yapacağı merakla beklenirken Kartal, hiç beklemediği bir hamleyle karşılaştı. Efe, cebinden çıkardığı üç kuruşu İzzet'in üzerine attı.

SOSYAL MEDYA #SEÇİMSENİN DEDİ

'Üç Kuruş', 14. bölümüyle TOTAL'de 4.80 izlenme oranı (reyting), 11.08 izlenme payı (share), ABC1 20+'da 4.80 izlenme oranı (reyting), 10.26 izlenme payı (share), AB'de 3.51 izlenme oranı (reyting), 8.37 izlenme payı (share) elde etti. #üçkuruş ile #seçimsenin etiketleri sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı.

OKTAY KURTULDU

Kartal ile Oktay'ın kaybolduğunu öğrenen Efe ve Çetin, onları kurtarmak için harekete geçti. Korkmaz'ın mekanına baskın yapan ikili, Kartal ve Oktay'ı kurtardı. Korkmaz'ın Oktay'ı öldürmeden bırakmayacağını anlayan Çetin, Kartal ile babasını kendi gizli evine getirerek Oktay'ı burada tedavi ettirdi. Oktay'ın vurulmasıyla derinden sarsılan Kartal'a yine destek ailesinden geldi. Haberi alan Çaka ailesi Çetin'in evine gelirken Oktay'ın gözünü açmasıyla herkes derin bir nefes aldı.

BAYBARS, KARTAL'IN KİM OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

Baybars, Korkmaz ve Kartal arasında yaşananları öğrenmek için Korkmaz'ın karşısına çıktı. Korkmaz, Kartal'ın kardeşini öldürdüğünü ve intikam almak için babasını aldığını söylerken Azade'den duyduğu hikayeyi de anlattı. Baybars, Kartal'ın yıllar önce eziyet ettiği çocuk olduğunu öğrendi.

KARTAL İLE EFE, KORKMAZ'A SALDIRDI

Oktay'ın gözünü açmasıyla derin bir nefes alan Kartal, vakit kaybetmeden intikam için harekete geçti. Babasına yapılanların hesabını sormak isteyen Kartal'a Efe de yardım etti. Kartal, Efe ile birlikte Korkmaz'ın geleceği otoparka pusu kurdu. Korkmaz ve adamları geldiğinde gaz bombasıyla onları etkisiz hale getiren ikili, saldırıya geçti. Ceza'nın "Suspus" şarkısı eşliğinde yaşanan aksiyon dolu dakikalar soluksuz izlenirken Kartal, tam Korkmaz'ı öldüreceği sırada sürpriz bir saldırıya uğradı. Gelen adamlar Korkmaz'ı alıp kaçırdı.

BAYBARS ÇINGIRAKLI'YA GİRDİ

Bölümün bir diğer sürprizi Baybars'ın Çıngıraklı'ya girmesiyle yaşandı. Aile mahallede yokken Kartal'ın evine kadar giden Baybars, burada Neriman'ın odasına girdi. Neriman'ın yatağına bir mesaj bırakan Baybars'ın Biricik posterini görünce duygulanması dikkat çekti.

BAHAR, KARTAL'I TERK ETTİ

Azade'nin Kartal ile görüşmesinden rahatsız olan Bahar, Azade ile yüzleşti. Azade'ye "Neden Kartal'ın peşindesin?" diyerek hesap soran Bahar, duyduğu cevap karşısında şoke oldu. Kartal'ın aslında kendisinin peşinde olduğunu ve Nezih'in cesedini kapısına getirdiğini söyleyen Azade, Bahar'ı derinden sarstı. Bunun yanı sıra annesinden kalan restoranın da artık Azade'nin kontrolünde olduğunu öğrenen Bahar, duyduklarından sonra Kartal'ın Nezih gibi olmak istediğini düşünerek onu terk etti.

KARTAL, İRFAN'I KAÇIRDI

Emniyetteki sorgusunun ardından akıl sağlığının yerinde olup olmadığının anlaşılması için hastaneye kapatılan Ferhan'ı sürpriz bir isim ziyaret etti. Korkmaz'ın yerini nasıl bulacağını öğrenmek için gizlice Ferhan'la görüşen Kartal, riskli bir pazarlığın içine girdi. Ferhan, vereceği bilgiler karşısında Kartal'dan kendisini hastaneden kaçırmasını istedi. Anlaşmayı kabul eden Kartal, Şesu ve Ruşen'e Ferhan'ı kaçırttı ve mahalleye getirtti.

Senaryosunda Damla Serim ve Eset Akçilad'ın imzası bulunan, Sinan Öztürk yönetmenliğindeki 'Üç Kuruş'un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Kadir Çermik, Bora Akkaş, Sezin Akbaşoğulları, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Mehmet Bozdoğan, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Melissa Yıldırımer, Aytaç Uşun, Süreyya Kilimci, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Goncagül Sunar, Cüneyt Yalaz, Canan Atalay, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Civan Şit gibi genç kuşağın öne çıkan oyuncuları ile usta isimler buluşuyor.

'Üç Kuruş' yeni bölümüyle Pazartesi saat 20.00'de Show TV'de!