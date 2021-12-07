'Üç Kuruş'ta büyük yüzleşme!

'Üç Kuruş'un ekrana gelen 6. bölümünde; düğün gününde aldığı mesajla büyük bir yıkım yaşayan Kartal, Ferhan'ın yaşadığını anladı. Ferhan'ı araştırmaya başlayan Kartal'ın finalde ulaştığı isim ise Oktay'ın da Ferhan'ı bulmasını sağlayan Bülent oldu. Kartal ve Efe, Bülent'e Ferhan'ı sorarken aldıkları yanıt karşısında şok oldular. Ferhan'ı daha önce Oktay'ın da sorduğunu öğrenen Kartal, babasıyla yüzleşti.
"Ferhan nerede?"
SOSYAL MEDYA #DÜĞÜNÜMÜZVAR DEDİ
'Üç Kuruş', dün akşam yayınlanan 6. bölümüyle ABC1 20+'da 6.18 izlenme oranı (rating), 13.03 izlenme payı (share) TOTAL'de 6.00 izlenme oranı (rating), 13.53 izlenme payı (share), AB'de 3.89 izlenme oranı (rating), 9.13 izlenme payı (share) elde etti. #düğünümüzvar etiketi Twitter Türkiye'de 7 saat 10 dakika boyunca TT listesinde kaldı.
KARTAL İLE BAHAR'IN DİLLERE DESTAN OLACAK DÜĞÜNÜ!
Kartal ile Bahar dillere destan olacak bir düğünle dünyaevine girdi. Sürprizlerle dolu düğünde Tarık Mengüç sahne aldı. Çıngıraklı'nın coştuğu düğüne Nezih de katıldı. Nezih'e inat Kartal'la evlenen Bahar, babasını sinir etmek için tüm kozlarını kullanırken Kartal'la karşılıklı oynadıkları anlar bölüme damgasını vurdu.
Kartal ile Bahar'ın görkemli düğünü;
ŞAHİN, KARTAL'A İHANET ETTİ
Coşkuyla geçen düğünün ilerleyen saatlerinde gerilim artmaya başladı. Efe, Leyla'yı kıskanınca ikili arasında tartışma yaşanırken düğüne Şahin'in gelmesiyle kavga çıktı. Şahin, Kartal'a söylediği sözlerle olay çıkardı. İki kardeşin kavgasına şahit olan Nezih ise bu durumu koz olarak kullanmak için harekete geçti ve Şahin'i kendi tarafına çekti.
Düğünde gergin anlar;
ADNAN'DAN EFE'YE BÜYÜK HAMLE
Efe'nin Kartal'ın düğününe gittiğini gören Adnan, bu durumu oğluna koz olarak kullandı. Sosyal medyadan yaptığı açıklamayla Efe'nin mafya ile iş birliği yaptığını ve soruşturulması gerektiğini söyleyen Adnan, oğlunu hedef gösterirken bu hamlesiyle Efe'yi çıldırttı. Efe, babasının karşısına çıkarak hesap sorarken baba oğul arasındaki tartışmaya Kartal müdahale etti. Kartal, Efe'yi sakinleştirmek için kendini ortaya koyarken ikili birbiriyle kavga ederek sinirini attı.
Adnan'ın yeni hamlesi Efe'yi çıldırtıyor;
KARTAL, EFE'YE "ÇP" DAMGASININ HİKAYESİNİ ANLATTI
Kartal'ı bitirmek isteyen Nezih, Kartal'ın zayıf noktalarını söylemesi ve kendisine yardım etmesi karşılığında Efe'ye hakkında açılan soruşturmayı kapatmayı teklif etti. Bunun karşılığında ise Efe'den Kartal'ın pavyonlarıyla alakalı bir bilgi öğrendi. Nezih'in teklifini kabul etmiş gibi yapan Efe, Kartal'ı arayarak pavyonlara yapılacak baskını haber verdi. Ruhsatı olmayan mekanı Efe'nin söylediği gibi "Muhabbet Kuşlarını Koruma Sevme ve Sevdirme Derneği"ne çeviren Kartal, gelen polisleri şaşırttı. Kartal, daha sonra Efe'ye ÇP damgasının yapıldığı gece yaşananları anlattı.
Kartal, Efe'ye "o" geceyi anlatıyor;
'Üç Kuruş', yeni bölümüyle Pazartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!
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