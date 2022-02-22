'Üç Kuruş'ta büyük karşılaşma!

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'Üç Kuruş'un dün akşam yayınlanan 15. bölümünde Neriman, Baybars'tan gelen mesaj üzerine onunla konuşmak için gizlice evden çıktı. Bu sırada Neriman'ın peşine takılan İrfan ise onu ıssız bir yolda yakaladı. İrfan'ın elinden kaçmak için korkuyla ormana koşan Neriman, burada Baybars'la karşılaştı. Peki Baybars ve Neriman'ın yıllar sonra yeniden karşılaşması neleri değiştirecekti?

İşte o anlar;

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SOSYAL MEDYA #GELDİMGÖRDÜMSİLDİM DEDİ

'Üç Kuruş', 15. bölümüyle TOTAL'de 4.43 izlenme oranı (rating), 10.20 izlenme payı (share), ABC1 20+'da 4.36 izlenme oranı (rating), 9.45 izlenme payı (share), AB'de 3.14 izlenme oranı (rating), 7.57 izlenme payı (share) elde etti. #üçkuruş ile #geldimgördümsildim etiketleri sosyal medyada uzun saatler TT listesinde yer aldı.

KARTAL VE EFE ARASINDAKİ TÜM İPLER KOPTU

İrfan'ın kaçtığını öğrenen Efe, Kartal'dan hesap sordu. Babasının intikamı için kendi babasının katilini kaçıran Efe'nin bu sefer Kartal'a karşı kararı net oldu. Aralarındaki tüm anlaşmayı bitiren Efe, Kartal'a resti çekerken Neriman'ın da İrfan'ın listesinde olduğunu söyledi. Sert hamleler yapmaya başlayan Efe, ilk olarak müdürü Sahir'i arayıp Kartal'ın artık kendisi için bittiğini söyledi ve onun içeri girmesine sebep olacak suçlarını açıkladı. İzzet'in üzerine üç kuruş atan Efe, bunu hem Kartal'ı hem de İrfan'ı aynı anda yakalamak için yaptığını ifade etti.

Efe ve Kartal karşı karşıya;

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KARTAL, NERİMAN'IN DA BAYBARS'TAN PARA ALDIĞINI ÖĞRENDİ

Efe'den İrfan'ın listesinde halası Neriman'ın da olduğunu öğrenen Kartal, öfkeyle eve döndü. Bütün ev halkının önünde halasıyla hesaplaşan Kartal, Baybars'tan para alıp almadığını sorunca Neriman, doğruları söyledi. Kartal, halasının da para alanlardan olduğunu duyunca büyük bir hayal kırıklığı yaşarken ortaya çıkan gerçekler Oktay'ı da derinden sarstı. Mahalleye getirilen İrfan ise bu sırada başında bekleyen Ruşen ve Şesu'yu atlatarak kaçmayı başardı. İrfan'ın kaçtığını öğrenen Kartal, her yerde onu aramaya başladı.

Kartal, Neriman'dan hesap soruyor;

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LEYLA AŞKINA KARŞI AİLESİNİ SEÇTİ

Evde çıkan kavgadan sonra Leyla, Kartal'a Neriman'ın sırrını söylediği için Efe'den hesap sordu. Efe artık Kartal'ın karşısında olduğunu söyleyerek Leyla'dan ağabeyi ve kendisi arasında bir seçim yapmasını istedi. Efe'ye olan aşkından vazgeçemese de Kartal'ı ve ailesini bırakamayan Leyla, gözyaşları içinde Efe'yi terk etmek zorunda kaldı. Efe'ye karşı duygularına yenik düşen Leyla, son bir kez daha Efe'nin kapısına gitti. Çift burada birbirlerine daha fazla karşı koyamasa da sabah olduğunda Leyla, ailesini seçerek Efe'den ayrıldı.

"Ben ailemden vazgeçemem..."

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EFE VE ÇETİN İŞ BİRLİĞİ YAPTI

Efe, Kartal'la olan tüm ilişkisini bitirdikten sonra Çetin'le anlaştı. Çetin, Efe'nin Baybars'ı indirmek için sunduğu iş birliğini kabul etti. Efe'nin bu yolda Kartal'ı da harcamaktan çekinmeyeceğini belirtmesi dikkat çekti.

Efe ve Çetin iş birliği yapıyor;

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KARTAL, EFE'NİN HAYATINI KURTARDI

Bahar'dan gerçekleri öğrenmeye başlayan Korkmaz, Konyalı'yı kaçırarak kardeşi Can'ı kimin öldürdüğünü sordu. Konyalı, Kartal'ı koruyabilmek için kardeşini öldüren kişinin Efe olduğunu söyledi. Kartal ise Konyalı'yı kaçıranın Korkmaz olduğunu anlayarak hesap sormaya gitti. Kartal ve Korkmaz arasında gerilim dolu dakikalar yaşanırken Korkmaz'ın Bahar'dan bahsetmesi Kartal'ı çileden çıkardı. Konyalı'nın Efe'nin ismini söylediğini öğrenen Kartal, onu korumak için harekete geçti. Efe'yi bulan ve hayatını kurtaran Kartal, can borcunu ödediğini söyleyerek "geldim, gördüm, sildim" dedi.

Kartal, Efe'nin hayatını kurtarıyor;

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KARTAL VE BAHAR YÜZLEŞTİ

Kartal yaşananlardan sonra Bahar'la konuşmak için restorana gitti. Restoranda Azade, Korkmaz ve Bahar'ın aynı masada oturduğunu gören Kartal büyük bir şaşkınlık yaşarken Korkmaz ile Bahar'ın samimiyetine daha fazla dayanamayarak olay çıkardı. Bahar'dan hesap soran Kartal duyduğu cevaplarla bir kez daha hayal kırıklığına uğradı. Bahar'ın Korkmaz'ın önünde durarak onu korumasına dayanamayan Kartal, gözyaşları içinde Bahar'ı arkasında bıraktı.

Bahar, Kartal'ı hayal kırıklığına uğratıyor;

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Senaryosunda Damla Serim ve Eset Akçilad'ın imzası bulunan, Sinan Öztürk yönetmenliğindeki 'Üç Kuruş'un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Kadir Çermik, Bora Akkaş, Sezin Akbaşoğulları, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Mehmet Bozdoğan, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Melissa Yıldırımer, Aytaç Uşun, Süreyya Kilimci, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Goncagül Sunar, Cüneyt Yalaz, Canan Atalay, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Civan Şit gibi genç kuşağın öne çıkan oyuncuları ile usta isimler buluşuyor.

'Üç Kuruş' yeni bölümüyle Pazartesi saat 20.00'de Show TV'de!