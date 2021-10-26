Son dönemin başarılı oyuncularından Uraz Kaygılaroğlu ve Ekin Koç'un bir araya geldiği, sezonun en iddialı yapımları arasında yer alan 'Üç Kuruş' için nefesler tutuldu. Kartal ve Efe'nin karakolda birbirlerine meydan okuduğu sahnede Kartal'ın, "Biz gariban olduğumuz zaman bizi hiç görmüyorsunuz, biz hiç yokuz. İtip kakıyorsunuz bizi ama azıcık gücü elimize geçirdik mi, hesap sormaya başladık mı radarınıza giriyoruz!" sözleri dikkat çekiyor. 'Üç Kuruş'; ötekileştirme, adalet gibi kavramları ele alarak dikkat çektiği konularla fark yaratmaya hazırlanıyor.

İşte Üç Kuruş'un 1. Bölümünden Ön İzleme Sahnesi;

Senaryosunda Damla Serim, Murat Uyurkulak ve Eset Akçilad'in imzası bulunan, Sinan Öztürk yönetmenliğindeki 'Üç Kuruş'un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Ercan Kesal, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Melissa Yıldırımer, Aytaç Uşun, Süreyya Kilimci, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Erkan Üçüncü, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Çobanoğlu ve Ömer Civan Şit gibi genç kuşağın öne çıkan oyuncuları ile usta isimler buluşuyor.

'Üç Kuruş' çok yakında her pazartesi Show TV'de!