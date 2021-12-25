Bahar'ın Kartal'ı öptüğü anların büyük heyecan uyandırdığı tanıtımda Efe ve Kartal'ın uçurum kenarındaki perişan halleri "İrfan, Leyla ile birlikteyken arabayı uçuruma mı sürdü?" sorusunu akıllara getiriyor.

"KARTAL BANA SAVAŞ İLAN ETMİŞ!"

Nezih Kartal'ın kendisine savaş açtığını Baybars'a söylerken başarılı oyuncu Kadir Çermik'in hayat vereceği Baybars karakteri şimdiden büyük merak konusu oluyor.

'ÜÇ KURUŞ'UN DOKUZUNCU BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Efe, Kartal'ın İrfan'ı serbest bıraktığını öğrenir ve Leyla'nın kaçırılmasında onun da payı olduğunu düşünerek büyük bir öfkeye kapılır. Kartal'la birlikte Leyla'nın peşine düşen Efe, bu süreçte çok zor bir seçim yapmak zorunda kalır. Leyla'yı kurtarmak için sınırlarını sonuna kadar zorlayan Efe'nin duygusal tepkileri Kartal'ın da gözünden kaçmaz. Leyla'nın ortadan kaybolmasıyla büyük bir sarsıntı geçiren Kartal'a bir darbe de Nezih'ten geliyor. Kartal Nezih'ten alacağı intikamı planlarken Bahar'ın hamlesi herkesi şaşırtacak.