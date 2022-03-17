Kartal'ın Çetin'den Bahar ve çocuğunun uçağa binip gitmek üzere olduğunu öğrendiği tanıtımda "Kartal onları durdurabilecek mi?" sorusunun yanıtı merak konusu oluyor
"YA KARDEŞ KANI DÖKÜLECEK YA BAYBARS KAN DÖKECEK!"
Nefes kesen dövüş sahneleri ise izleyicilere aksiyon dolu bir bölümün ilk sinyallerini veriyor. Neriman'ın "Ya kardeş kanı dökülecek ya Baybars kan dökecek!" sözleri gerilimi artırırken Şahin'in görüp şaşırdığı şey akıllarda soru işaretleri oluşturuyor.
'ÜÇ KURUŞ'UN 18. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Üç Kuruş'ta yeni bir dönem başladı. 3 yıl zaman atlamasının yaşandığı yeni bölümde Kartal, hapishaneden çıkınca Çıngıraklı'da her şeyin değiştiği gerçeğiyle yüzleşti. Mahalle artık Şahin'in kontrolündeydi, tüm ailesi dağılmıştı.
Kartal'ın yanında sadece Leyla, Ruşen ve Şesu kalmıştı. Mahallede istenmediği fark eden, insanların artık Şahin'in sözünü dinlediğini gören Kartal her şeyini kaybettiğini anlayarak gitmek istedi. Tam bu sırada Leyla, ona savaşması için bir sebebi olduğunu söyledi. Bahar'dan bir çocuğu olduğunu öğrenen Kartal, evladı için bir kez daha ayağa kalkmaya karar verdi.
Yıllar sonra yüzleşen Kartal ve Bahar birçok duyguyu bir arada yaşarken uzun zamandır biriken gerçekler de ortaya döküldü. Kartal, ne pahasına olursa olsun kendi evladına kavuşup ardından da ailesini yeniden bir araya getirmek için harekete geçti. Bunun için ilk adımı Efe'yi bularak attı ancak Efe de geçen 3 yılda çok değişmişti.
Polisliği bırakan, adalete olan inancını kaybeden ve Semiha'nın kaybıyla dağılan Efe perişan haldeydi. Kartal, onu kendine getirmeliydi. Efe'nin halini gördükten sonra Çetin'i bulan Kartal, ondan İrfan'ın yerini bulmasını istedi.
İrfan'ın karşısına çıkıp, ona Baybars'ı indirmek için ortaklık teklif eden Kartal'ın planı, İrfan'ı Efe'ye teslim etmekti. Kartal, İrfan'ı bir depoya götürüp ardından Efe'yi getirdi. Finalde Efe, İrfan'ı vurdu ve sonunda Halit'in intikamını aldı. Peki yıllar sonra yolları kesişen Kartal ve Efe yeniden bir araya gelecek miydi?
'Üç Kuruş' yeni bölümüyle Pazartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!
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