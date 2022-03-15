Sevda üzerine konuşan Ruşen, Kartal'a gururunu bir kenara bırakıp Bahar'la konuşması gerektiğini söylerken Kartal'ın ne yapacağı merak konusu oluyor.

"GEÇ KARŞISINA 'SEVİYORUM' DE!"

"Kartal ve Bahar bir araya gelebilecek mi?" sorusunun yanıtı merakla bekleniyor.

'ÜÇ KURUŞ'UN 18. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Üç Kuruş'ta yeni bir dönem başladı. 3 yıl zaman atlamasının yaşandığı yeni bölümde Kartal, hapishaneden çıkınca Çıngıraklı'da her şeyin değiştiği gerçeğiyle yüzleşti. Mahalle artık Şahin'in kontrolündeydi, tüm ailesi dağılmıştı. Kartal'ın yanında sadece Leyla, Ruşen ve Şesu kalmıştı. Mahallede istenmediği fark eden, insanların artık Şahin'in sözünü dinlediğini gören Kartal her şeyini kaybettiğini anlayarak gitmek istedi. Tam bu sırada Leyla, ona savaşması için bir sebebi olduğunu söyledi. Bahar'dan bir çocuğu olduğunu öğrenen Kartal, evladı için bir kez daha ayağa kalkmaya karar verdi. Yıllar sonra yüzleşen Kartal ve Bahar birçok duyguyu bir arada yaşarken uzun zamandır biriken gerçekler de ortaya döküldü. Kartal, ne pahasına olursa olsun kendi evladına kavuşup ardından da ailesini yeniden bir araya getirmek için harekete geçti. Bunun için ilk adımı Efe'yi bularak attı ancak Efe de geçen 3 yılda çok değişmişti. Polisliği bırakan, adalete olan inancını kaybeden ve Semiha'nın kaybıyla dağılan Efe perişan haldeydi. Kartal, onu kendine getirmeliydi. Efe'nin halini gördükten sonra Çetin'i bulan Kartal, ondan İrfan'ın yerini bulmasını istedi. İrfan'ın karşısına çıkıp, ona Baybars'ı indirmek için ortaklık teklif eden Kartal'ın planı, İrfan'ı Efe'ye teslim etmekti. Kartal, İrfan'ı bir depoya götürüp ardından Efe'yi getirdi. Finalde Efe, İrfan'ı vurdu ve sonunda Halit'in intikamını aldı. Peki yıllar sonra yolları kesişen Kartal ve Efe yeniden bir araya gelecek miydi?

'Üç Kuruş' yeni bölümüyle 21 Mart Pazartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!