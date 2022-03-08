Üç Kuruş 18. bölüm ön izlemesi yayınlandı! Üç Kuruş son bölümde neler oldu?

Show TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi 'Üç Kuruş'un yeni bölümünden yayınlanan ön izleme sahnesi büyük merak uyandırdı. Kartal ile Leyla'nın terk edilmiş ve harabeye dönmüş evlerine girdiği sahnede Çaka ailesine neler olduğu akıllarda soru işaretleri oluşturuyor. Kartal'ın yeni imajı ise dikkat çekiyor.

'ÜÇ KURUŞ'UN 16. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Neriman'ın Baybars'la olan geçmişinin ifşa olmasıyla Kartal ve Leyla büyük bir şok yaşadı. Halasıyla bütün bağlarını koparan Kartal, Neriman'ı evden ve mahalleden kovarak cezalandırdı. Mahalleden gitmek zorunda kalan Neriman ise oğluna kavuşma umuduyla Baybars'ın yanına gitti. Kartal'ın Neriman'a kestiği ceza, Şahin'le Kartal arasında geri dönüşü olmayan bir savaşın fitilini ateşledi.

Kartal'ın hamleleriyle kinlenen Şahin, abisinden intikam almayı kafasına koydu. Efe; Kartal, Korkmaz, Azade ve Baybars'ı içeri almak için Çetin'in iş birliği ile adım adım uyguladığı planın sonuna gelirken Baybars, Efe'nin peşinde olduğu operasyondan haberdar oldu. Baybars'ın son dakika yaptığı hamle, hem Efe'yi hem Kartal'ı bozguna uğrattı. Baybars, Çetin'e annesiyle kavuşmayı vadederek teklif sundu.

Çetin, annesini görmek için Efe'yi sattı. Baybars'ın polislere kurban vereceği isim ise Kartal oldu. Önce mahalleli insanlar ile Kartal arasında gerilim yaratan Baybars, ikinci adım olarak Şahin'i yanına çekti. Şahin, Kartal'ın hapse girmesine yol açacak malları eve yerleştirdi. Kardeşinin ihanetine uğrayan Kartal, polis baskınında tutuklandı. Baybars, Efe'ye de ceza kesti ve Semiha'yı öldürttü. Çetin ise finalde Neriman ile karşı karşıya geldi. Anne oğul birbirine kavuşurken Kartal ve Efe'nin hayatı yeniden alt üst oldu.

Senaryosunda Damla Serim, Eset Akçilad ve Berrin Tekdemir'in imzası bulunan, Sinan Öztürk yönetmenliğindeki 'Üç Kuruş'un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Kadir Çermik, Bora Akkaş, Sezin Akbaşoğulları, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Mehmet Bozdoğan, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Melissa Yıldırımer, Aytaç Uşun, Süreyya Kilimci, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Goncagül Sunar, Cüneyt Yalaz, Canan Atalay, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Civan Şit gibi genç kuşağın öne çıkan oyuncuları ile usta isimler buluşuyor.

'Üç Kuruş' yeni bölümüyle 14 Mart Pazartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!