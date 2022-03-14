"Kartal baba çıkıyor!" sesleri arasında büyük bir coşkuyla uğurlanan Kartal'ın yıllar içinde yaşadığı değişim de dikkat çekiyor.

'ÜÇ KURUŞ'UN 18. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Kartal, mahalleye döndüğünde her şeyin değişmiş olduğunu görür ve sarsılır. Çıngıraklı artık Şahin'in kontrolündedir. Mahallede istenmediğini gören Kartal, her şeyi geride bırakıp uzaklaşacakken, onu sarsıp kendine getiren Leyla olur.

Bahar'dan bir çocuğu olduğunu öğrenen Kartal, ne pahasına olursa olsun önce kendi evladına kavuşup ardından da ailesini yeniden bir araya getirmek için harekete geçer. Bu uğurda ilk olarak Efe'nin karşısına çıkar ama Efe'yi hiç beklemediği bir halde bulur. Kartal, Efe'yi kendine getirmek için büyük bir plan yapar ve Kartal'ın yaptığı bu planda yolu bir kez daha İrfan'la kesişir.

'Üç Kuruş' yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00'de Show TV'de!

İşte Üç Kuruş'un 18. Bölüm 2. Ön İzleme Sahnesi;