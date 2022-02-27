Efe'nin Leyla'nın çalıştığı mekana gittiği tanıtımda ayrılan fakat birbirinden vazgeçemeyen ikilinin ilişkisinde yaşanacak gelişmeler merak konusu oluyor.

"YARIN KARTAL BEY'İN ÖZGÜRLÜĞÜNÜN SON GÜNÜ!"

Leyla'nın Bahar'dan hesap sorması dikkat çekerken Kartal, Şesu ve Ruşen'in saldırıya geçtiği hareketli anlar heyecanı yükseltiyor. Efe ve Çetin, peşindeki silahlı adamlardan kaçmaya çalışırken Efe'nin "Yarın Kartal Bey'in özgürlüğünün son günü... Kuş kafese giriyor artık!" sözleri, "Efe bu sefer Kartal'ı tutuklayabilecek mi?" sorusunu akıllara getiriyor.

Neriman'ın Baybars'la yüzleşmesi sonucunda verdiği karar Baybars'ın İrfan'ı da dahil edeceği bir adım atmasına neden olur. Kartal, Bahar'ın son hamlesinden sonra daha da bilenmiş olarak Korkmaz'a karşı akıllıca bir plan yapar.

Fakat bu planın gerisinde Efe'nin de ona büyük bir tuzak kurduğunun farkında değildir. Çetin, Kartal ve Efe çatışmasında tarafını belli ederken rakiplerini küçümsediğini anlar. Artık kimseye güvenmeyen Kartal, Çetin'e karşı kendini sağlama almayı başarsa da onu kötü bir sürpriz beklemektedir.

'Üç Kuruş' yeni bölümüyle Pazartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!