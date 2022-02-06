Azade, bir çanta dolusu parayı Kartal'a gösterirken Çetin'in Azade'yle ilgili "Bu kadının ipiyle kuyuya inilmez" sözleri dikkat çekiyor. Kartal'ın babasına sarıldığı duygusal anlar izleyicileri de derinden etkilerken, "baba" diyerek haykırması "Oktay'a ne oldu?" sorusunu akıllara getiriyor.

İşte Üç Kuruş'un 13. Bölüm 2. Tanıtımı;

'ÜÇ KURUŞ'UN 13. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Kartal mahalledeki geçim sıkıntısına çare bulmak için Azade'nin ona verdiği tehlikeli görevi kabul eder. Efe'ye rağmen harekete geçen Kartal ölümle burun buruna gelince, işler içinden çıkılmaz hale gelir. Ailesini korumak isteyen Oktay, Efe'den Neriman'ın Ferhan'la neden görüştüğünü öğrenmesini ister. Leyla'nın da Ferhan'la görüştüğünü öğrenen Efe, Leyla'yla yüzleşir. Bahar ise Leyla'nın yardımıyla Kartal'a bir sürpriz hazırlar ve aralarındaki buzları eritmeyi başarır. Kartal'ın yeni görevinde karşı karşıya kalacağı Baybars'ın has adamlarından Korkmaz'ın oyuna dahil oluşu beklenmedik sonuçlar doğuracaktır.

Senaryosunda Damla Serim ve Eset Akçilad'ın imzası bulunan, Sinan Öztürk yönetmenliğindeki 'Üç Kuruş'un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Kadir Çermik, Bora Akkaş, Sezin Akbaşoğulları, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Mehmet Bozdoğan, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Melissa Yıldırımer, Aytaç Uşun, Süreyya Kilimci, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Goncagül Sunar, Cüneyt Yalaz, Canan Atalay, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Civan Şit gibi genç kuşağın öne çıkan oyuncuları ile usta isimler buluşuyor.

'Üç Kuruş' yeni bölümüyle Pazartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!