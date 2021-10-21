Üç Kuruş 1. bölüm 2. tanıtım yayınlandı!

Farklı hikayesi ve oyuncu kadrosuyla sezonun en iddialı yapımları arasında yer alan 'Üç Kuruş', bambaşka atmosferi ve dikkat çekeceği konularla ekranlarda fark yaratmaya hazırlanıyor.

"CESEDİN ÜZERİNE KURUŞ ATINCA NE OLUYOR Kİ? ROMAN GELENEĞİNDE BİR ANLAMI MI VAR BUNUN?"

Son dönemin başarılı oyuncularından Uraz Kaygılaroğlu ve Ekin Koç'un buluştuğu, senaryosunda Damla Serim, Murat Uyurkulak ve Eset Akçilad'in imzası bulunan, Sinan Öztürk yönetmenliğindeki 'Üç Kuruş'un birinci bölümünden ikinci tanıtım izleyiciyle buluştu. Dizinin gizemli karakteri İrfan'ın (Diren Polatoğulları) "Ben İrfan; gözlerin görmediği, sözlerin değmediği, insanlığın uğramadığı, hayatı üç kuruş etmeyen İrfan..." sözleriyle açılan ve dizinin merakla beklenen karakterine dair ilk ipuçlarının verildiği tanıtım, Kartal (Uraz Kaygılaroğlu) ile Efe'nin (Ekin Koç) izleyenleri ekran başına kilitleyecek çekişmelerini bir kez daha gözler önüne sererken 'Üç Kuruş'un ilk bölümüne dair heyecanı artırıyor.

'Üç Kuruş'un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Ercan Kesal, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Melissa Yıldırımer, Aytaç Uşun, Süreyya Kilimci, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Erkan Üçüncü, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Çobanoğlu ve Ömer Civan Şit gibi genç kuşağın öne çıkan oyuncuları ile usta isimler buluşuyor.

Konu:

Kendine has karakterleri ve sert kurallarıyla renkli bir Roman mahallesi olan Çıngıraklı'nın "koruyucusu" konumundaki mafya lideri Kartal ile Organize Büro'nun gözü kara ve kural tanımaz komiseri Efe'nin arasındaki kovalamaca oyunu bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır.

'Üç Kuruş' çok yakında her pazartesi Show TV'de!

İşte Üç Kuruş'un 1. Bölüm 2. Tanıtımı;