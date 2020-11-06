Üç kız kardeşe "annelik" yaparak yalnızlığını unuttu

İki çocuk annesi ev hanımı Yüksel (57),yaklaşık 5 yıl önce böbrek yetmezliği ve şeker hastası olan eşini kaybetti. Yüksel'in o yıllarda kızlarından biri evlendi, diğeri de üniversite eğitimi için şehir dışına gitti.
Yüksel, hem eşinin acısını unutmak hem de yalnızlığını giderebilmek için 5 yıl önce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Koruyucu Aile Projesi"ne başvurdu.
Proje kapsamında, o dönem 5, 7 ve 12 yaşında olan 3 kız kardeşe kucak açan Yüksel, annelik duygusunu yeniden tatmaya başladı.
Koruyucu ailesi olduğu üç kız 10, 12 ve 17 yaşına gelen Yüksel, çocuklarla neşeli bir hayat sürmenin keyfini yaşıyor.
- "Üç kızımla evimize canlılık geldi"
Nuran Yüksel, AA muhabirine, eşinin 5 yıl önce yaşamını yitirdiğini ve onun yokluğunda kendini çok yalnız ve mutsuz hissettiğini söyledi.
"Koruyucu Aile Projesi" kapsamında yetkililerin incelemesinin ardından yuvada kalan üç kız kardeşi yanına aldığını belirten Yüksel, "Eşimi kaybettikten sonra çok yalnız kaldım, bir kızım evli diğeri de üniversiteydi. Yalnızlığımı paylaşacak birilerine ihtiyacım vardı. Ben de çocukları tercih ettim. Üç kızımla evimize canlılık geldi. Mutluyuz, neşeliyiz. Çocuklarım, yalnızlığı paylaştığım dostlarım." diye konuştu.
- "Onlarla hayata yeniden başladık"
Yüksel, üç kızıyla ilkokul ve liseye adeta yeniden başladığını, hayatına yeni bir heyecanın geldiğini anlatarak, şöyle konuştu:
"Şu an her günüm daha hareketli ve neşeli geçiyor. Onlarla birlikte ben de güzel şeyler öğrendim, hayata yeniden başladık. Çocuklarım büyüdüğü için birçok heyecanı unutmuştum, onlarla o heyecanı yeniden yaşadım. Bana çocuklarım 'anne' dediği zaman benim gözümden yaş akıyor, anneliği yeniden yaşadım. Her anımız özel ve çok güzel şeyler yaşıyoruz."
Nuran Yüksel'in annesi Hatice Özdemir Özeroğlu da kızının koruyucu ailesi olduğu "üç torununu" çok sevdiğini, onlarla iyi vakit geçirdiklerini dile getirdi.
- Adana'da 187 aile 254 çocuğa evlerini açtı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer, kentte 187 koruyucu ailenin 254 çocuğa evlerini açtığını ifade etti.
Koruyucu aile sayısını arttırmak için çalışmalarının sürdüğünü belirten Özer, herkesi bir iyilik ve gönül hareketine katılmaya davet etti.
Özer, en az ilkokul mezunu olan, düzenli geliri bulunan 25-65 yaş arasındaki evli veya bekar herkesin bu harekete ortak olabileceğini sözlerine ekledi.
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