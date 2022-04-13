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Üç Kız Kardeş son bölüm tek parça izle! 11 Nisan 2022 TRT 1 ile Üç Kız Kardeş dizisi 8.yeni bölüm kesintisiz full izle!

Üç Kız Kardeş son bölüm izle! TRT 1 Alparslan 8.yeni bölüm tek parça full izle!

Üç Kız Kardeş son bölüm izleyicisiyle buluştu. Başrollerini Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven ve Özgü Kaya’nın paylaştığı Üç Kız Kardeş yeni bölüm 12 Nisan Salı akşamı TRT 1 ekranlarında yayınlandı. Dizi severler Üç Kız Kardeş son bölümü tek parça izleme linkini araştırıyor.

13.04.2022 - 10:39 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • Üç Kız Kardeş son bölüm 12 Nisan Pazartesi akşamı ekrana geldi. Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada ve Melisa Berberoğlu’nun başrollerini paylaştığı Üç Kız Kardeş yeni bölümü TRT 1 ekranlarında seyircisiyle buluştu. İşte, Üç Kız Kardeş son bölüm izleme linki…

  • ÜÇ KIZ KARDEŞ 8.SON BÖLÜM İZLE!

    Diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler aşağıdaki Üç Kız Kardeş son bölüm izleme linkini kopyalayıp arama motoruna yapıştırarak izleyebilirler.

    https://www.kanald.com.tr/uc-kiz-kardes/bolumler/uc-kiz-kardes-8-bolum

  • ÜÇ KIZ KARDEŞ 8.BÖLÜM ÖZETİ

    Üç Kız Kardeş 12 Nisan Salı akşamı yayınlanan 8. bölümde Somer, Mine'nin yanında Nihat'ı görünce ipleri tamamen koparıyor. Üç Kız Kardeş 8.yeni bölümde Somer, tüm ilgisini Türkan'a odaklıyor.

  • Mine ve Nihat’ı hastane odasında birlikte gören Somer’in kafası karışır. Bebeğin kendinden olup olmadığını sorgulamaya başlar. Mine her ne kadar onu ikna etmeye çalışsa da bu ilişki Somer için tamamen bitmiştir. Aşk acısı çeker. Nihat’ın bizzat Rüçhan Hanım tarafından Ayvalık’a getirildiğini ve zeytinlik karşılığında Somer’le aşklarının pazarlık konusu edildiğini öğrenen Mine, Rüçhan'la karşı karşıya geliyor. 

  • Derya, Hakan'la birlikte okul çıkışı geç saate kadar vakit geçirir. Ancak evdekilerin Derya'dan haber alamaması ortalığı karıştırır. Derya'nın başına buyruk halleri Nesrin ve Sadık'ı zor duruma düşürür. 

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