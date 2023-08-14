Üç Kız Kardeş'in Türkan'ından şaşırtan poz! Özgü Kaya tepki çekti!
Kanal D ekranlarında yayınlanan Üç Kız Kardeş adlı dizide Türkan karakterini canlandıran güzel oyuncu Özgü Kaya, başarılı oyunculuk kariyerinin yanında sosyal medya hesabında yayınladığı gönderilerle de dikkatleri üzerine çekiyor. İddialı fotoğraflar yayınlayan Kaya'nın son yayınladığı pozu sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştiri aldı.
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Başrollerinde Berker Güven, Almila Ada, İclal Aydın, Melisa Berberoğlu gibi oyuncuların yer aldığı Üç Kız Kardeş adlı dizide Türkan karakterini canlandırmasıyla kariyerinde zirveye çıkan oyuncu Özgü Kaya, son olarak sosyal medya hesabında yayınladığı gönderileriyle dikkatleri üzerine çekti.
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Sevilen oyuncu Özgü Kaya, Instagram hesabında yayınladığı son gönderilerde giydiği kot pantolonun düğmesini kapatmadı. Hal böyle olunca ünlü oyuncuya bazı sosyal medya kullanıcılarından tepki geldi.
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Instagram hesabında 2.2 milyon takipçisi olan Özgü Kaya'nın son gönderilerine 47 binin üzerinde beğeni ve 300'ün üzerinde yorum geldi.
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Güzel oyuncuya bazı sosyal medya kullanıcılarından: "Düğmeni açık unutmuşsun", "Düğmeyi kapamayınca havalı mı olunuyor?" gibi eleştirel yorumlar gelirken bazılarından: "Dünya güzeli", "Harika bir tarzın var", "Çok doğalsın" gibi iltifatlar geldi.
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İşte Özgü Kaya'nın son pozları...
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