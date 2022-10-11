Üç Kız Kardeş 21. son bölüm izle!

ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM ÖZETİ

Nesrin, Mine’nin bebeğiyle birlikte Türkan’la aynı evde yaşadığını öğrenir ve Türkan’ı evine göndermek istemez. Türkan’ı annesinin evine götürmek için gelen Somer ve Nesrin restleşir. Bu kavgaya tanık olan Türkan annesine hamile olduğunu söyler.

Mine’nin giderek artan lohusa depresyonu Kiraz bebeğe zarar verecek boyuta gelir. Rüçhan, Mine’nin tüm hareketlerini kontrol altında tutmaya çalışırken hamileliğinin ilk günlerinde olan Türkan, Mine’ye anlayışla yaklaşır. Özer, Nesrin Hanımın Somer ve Mine ilişkisine tepkisini haklı bulur ve Nesrin’le konuşmaya giderek daha yapıcı olmaları gerektiğini anlatır. Aileler bir arada yemek yemeğe ve torunlarının doğumunu kutlamaya karar verir.

Somer, eşi Türkan’a hamilelik hediyesi olarak muazzam bir hediye alır. Türkan’ın hamileliğini aile içinde saklamaya karar verirler. Türkan’ın niyeti Rüçhan’ın yanına yerleşmeden kendi evlerine taşınmaktır. Rüçhan’ın planı ise Mine’yi evden gönderip Türkan ve Somer’le birlikte yaşamaktır.

Derya, Hakan’ın gidişinin ardından yaşadığı üzüntüyü kız kardeşleri ve Serdar’ın varlığıyla atlatır. Serdar’ın üniversiteye gitme vakti yaklaştıkça Dönüş ve Serdar arasındaki ayrılık telaşıyla birlikte aşk duygusu da artar. Sadık, kardeşi Fatih’in Derya’yla konuşup Derya’ya babası olduğunu söylediğini öğrenir.

Mine, Somer ve Türkan’ın evinden ayrılacak mı? Rüçhan, istediği gibi Türkan’ı kendi evinde tutabilecek mi? Somer ve Türkan, yeni doğacak bebeklerinin mutluluğunu yaşayabilecek mi?