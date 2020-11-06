Üç kedi yavrusu emniyetin maskotu oldu - ANTALYA

AA

İl Emniyet Müdürlüğü binasının altındaki otoparkta bir sokak kedisi üç yavru dünyaya getirdi.Doğumun ardından terk edilen kedilere, polisler sahip çıktı.

Polisler tarafından beslenen "Badem", "Efe" ve " Venüs" isimli kediler, rahatça emniyetin bahçesinde dolaşıyor, zaman zaman da koltukların üzerinde uyuyor.

Emniyete gelen vatandaşların da ilgi gösterdiği yavrular, sevimli hareketleriyle herkesin dikkatini çekiyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğinde polis memuru Tuğba Yorgancıoğlu, AA muhabirine, yavruları herkesin çok benimsediğini söyledi.

Kedilerin gün içinde meslektaşları tarafından mama, süt ve evlerden getirilen yiyeceklerle beslendiğini ifade eden Yorgancıoğlu, "Personelimiz ve vatandaşlar tarafından yavrular besleniyor, seviliyor, ihtiyaçları gideriliyor. Bazı vatandaşlar kedileri görünce çok şaşırıyor." dedi.

Yavrularla zaman geçirmenin kendilerini de motive ettiğini anlatan Yorgancıoğlu, hem kedilerin hem de kendilerinin bu durumdan çok memnun olduğunu dile getirdi.