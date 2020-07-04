Türkiye'nin yaş sebze meyve ihracatının yarıya yakınının yapıldığı Mersin, Hatay ve Adana'dan yılın ilk yarısında 535 milyon 728 bin dolarlık dış satım gerçekleştirildi.
AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgiye göre, Doğu Akdeniz'in 3 ilinden, ocak-haziran döneminde yapılan yaş meyve sebze ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 arttı.
Geçen yılın ilk 6 ayında 453 milyon 815 bin dolarlık ürünü yurt dışına satan Mersin, Hatay ve Adana, bu sene 535 milyon 728 bin dolarlık ihracata imza attı.
Ocak-haziran döneminde, Türkiye'nin toplam yaş sebze meyve ihracatının 1 milyar 179 milyon seviyesinde gerçekleştiği dikkate alındığında, bu satışın yüzde 45'i söz konusu 3 il tarafından yapıldı.
Bu dönemde Mersin'den 280 milyon 186 bin, Hatay'dan 203 milyon 79 bin ve Adana'dan 52 milyon 463 bin dolarlık yaş sebze ihracatı gerçekleştirildi.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili ve Adana Sanayi Odası (ADASO) Başkanı Zeki Kıvanç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde devletin hızlı ve etkili tedbirleri sayesinde ihracatın kesintisiz devam ettiğini söyledi.
Kovid-19'a rağmen yılın ilk 6 ayındaki ihracat artışının sevindirici olduğunu aktaran Kıvanç, şunları kaydetti:
"Kovid-19 sürecinde devletimizin aldığı hızlı tedbirler ve kararlar dolayısıyla Türk ihracatçılarının dünya pazarlarındaki 'güvenilir ticaret ortağı' olma misyonu pekişti. Dünyada ihracatın ve ticaretin düşmesine rağmen bizim ihracatımızın artması son derece sevindirici. Sektör temsilcilerimiz ihracatımızı artırmak için yoğun çaba gösteriyor. İlerleyen dönemlerde ihracat potansiyelimiz artarak devam edecektir."
Ocak-haziran döneminde en fazla yaş meyve sebze ihraç eden 6 kent şöyle:
|İller
|2019 ihracatı (dolar)
|2020 ihracatı (dolar)
|Değişim (yüzde)
|Mersin
|221,971,03
|280,186,36
|26
|Antalya
|212,422,02
|279,367,62
|31
|Hatay
|185,996,28
|203,079,91
|9
|Trabzon
|64,156,39
|64,925,23
|1
|Adana
|45,848,32
|52,463,20
|14
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