Üç ildeki iş insanları için dış ticaret bilgilendirme seminerleri düzenlenecek

AA

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, firmaları temel dış ticaret işlemleri, ihracatta sağlanan devlet destekleri ve potansiyel ihraç pazarlarına ilişkin bilgilendirmek amacıyla Bakanlık tarafından yurt genelinde Dış Ticaret Bilgilendirme seminerleri veriliyor.

Bu yılın mart ayına kadar yüz yüze düzenlenen seminerler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde online sürdürülüyor.

Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığı, TOBB ve TİM koordinasyonunda OAİB Genel Sekreterliğinin uzaktan eğitim organizasyonuyla Ankara'nın Polatlı, Beypazarı ve Şereflikoçhisar ilçeleriyle Kırıkkale ve Kırşehir'deki iş çevrelerine yönelik olarak 2-3 Kasım tarihlerinde seminerler düzenlenecek.

Seminerlerde, katılımcılara, İhracatta Uygulanan Destek Programları, Ticaret Bakanlığı Kolay İhracat Platformu, İhracatta Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları, Türk Eximbank İhracat Kredi Sigorta ve Garanti Programları, E-Ticaret/E-İhracat Uygulamaları başlıklarında bilgi verilecek.

Bakanlık tarafından 2019'da 77 ilde, 14 iş birliği kuruluşuyla 94 seminer düzenlendi ve bu seminerlere 3 bin 850 kişi katıldı. Bu yılın ocak-mart döneminde 6 ilde, 4 iş birliği kuruluşuyla 10 seminer organize edilirken, bunlara 483 kişi katılım sağladı.

Bu yılın haziran, temmuz, eylül ve ekim aylarında 43 kente yönelik 21 uzaktan eğitim uygulaması gerçekleştirildi, bu organizasyonlarda 2 bini aşkın kişi yer aldı.