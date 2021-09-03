Üç ilde ekmeğe zam

Temel tüketim maddelerinin başında gelen ekmekte fiyatlar üç ilde zamlandı. Balıkesir’de 200 gramı 1 lira 75 kuruştan satılan ekmeğin gramı 210 grama çıkarılırken, fiyatı da 25 kuruş zamlanarak 2 lira oldu. Ekmek fiyatları Balıkesir’de en son 1 Ocak 2021’de zamlanarak, 200 gram ekmek 1 lira 50 kuruştan 1 lira 75 kuruşa yükselmişti. 110 gramlık simidin fiyatı da geçen haziran ayında 50 kuruş zamlanarak 2 liradan 2.5 liraya çıkmıştı.
Kayseri Fırıncılar ve Uncular Odası, girdi maliyetlerinin artışından dolayı ekmeğe 25 kuruş zam geldiğini duyurdu.
Kayseri Fırıncılar ve Uncular Odası tarafından üyelerine yapılan fiyat tarifesi bilgilendirmesinde şu ifadelere yer verildi:
“Esnafımızın bilgisine; artan girdi maliyetlerinden dolayı 01.09.2021 tarihinde geçerli olmak üzere pismiş 200 gram ekmek 1.75 TL, pişmiş 180 gram pide 1,75 TL, pişmiş 360 gram pide 3.50 TL, pişmiş 120 gram pide sandviç 1.25 TL, lavaş pişmişi 150 gram 1.75 TL, lavaş pişmişi 300 gram 3.50 TL, kıymalı, peynirli gibi 200 gram hamurdan pişirme ücreti 2.50 TL olarak belirlenmiştir. Yeni fiyat tarifesini odamızdan alabilirsiniz. Sağlıklı günler, hayırlı işler dileriz.”
Adıyaman’da da 180 gram pide ekmeği 2 TL’ye, 230 gram somun ekmeğinin ise 2 TL’ye yükseltildi.
Daha önceden 180 gramı 1.50’den satılan pide ekmeği bundan sonra 200 gram olarak ayarlanarak 2 TL’ye, 200 gram olarak satılan somun ekmeğinin ise 230 gram yapılarak 2 TL’ye satılacak.
Adıyaman Fırıncılar Odası Başkanı Kadir Akbaş, son zamanlarda elektrik ve doğalgaza yapılan yüzde 15’lik zam ve torbasını daha önceden 135 TL’ye aldıkları unu şimdi 180 TL’ye almalarından dolayı ekmeğe zam yapıldığını söyledi. Başkan Akbaş, ekmeğe yapılan zam ile birlikte ekmekte gramajında yükseltildiğini vurguladı.
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