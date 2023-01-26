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İstanbul'da atık dolu evde yalnız kalan 3 çocuk korumaya alındı

İstanbul'da yürekleri dağlayan bir olay yaşandı. Eyüpsultan'da yaşları 3, 4 ve 7 olan 3 kardeş, anne ve babaları tarafında atık dolu bir evde terk edildi. Çocuklar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alındı

Giriş: 26.01.2023 - 14:08 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul'da üç çocuk, atık dolu evde terk edildi! - Güncel haberler
Üç çocuk, atık dolu evde terk edildi!
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AA

İstanbul'da anneleri bir süre önce evi terk eden ve babalarının zaman zaman uğradığı atıklarla dolu evde yalnız kaldıkları tespit edilen 3, 4 ve 7 yaşlarındaki 3 kardeş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alındı.

AA'da yer alan habere göre Eyüpsultan ilçesi Rami Mahallesi Havuzbaşı Sokak'taki bir evde 3 çocuğun, evdeki atıklar arasında yalnız kaldığı ihbarı üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, polis eşliğinde adrese gitti.

Ekiplerin kontrol ettiği evde üzerlerinde kıyafet olmayan 3, 4 ve 7 yaşlarında 3 erkek kardeş bulundu. Çocuklar, kıyafet giydirildikten sonra sağlık kontrolüne götürüldü.

Durumları iyi olan çocuklar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alındı.

Çocukların anne ve babası da polis ekiplerince gözaltına alındı. İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen anne ve baba, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Çocukların annesinin bir süre önce evi terk ettiği, babalarının da zaman zaman eve gelerek çocukların ihtiyaçlarını karşıladığı öğrenildi.

Sokakta esnaflık yapan Oktay Kışla, aileyle tanışmadığını ama babanın zaman zaman eve geldiğini gördüğünü aktardı.

Çocukların evde tek başına kaldıklarından haberleri olmadığını anlatan Kışla, dün polis ve sosyal hizmetler yetkililerinin eve geldiğini, evdeki çalışmanın ardından çocukların ambulansla götürüldüğünü ifade etti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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