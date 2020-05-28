Üç belediye 98 zabıta memuru alacak

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak istihdam edilecek kadın ve erkek zabıta memurları; 30 yaşını doldurmamış, B sınıfı sürücü belgesine sahip, lise, ön lisans ve lisans mezunları arasında 2018 KPSS sınavından istenilen alanlardan yeterli puanı almış adaylara yönelik yapılacak sözlü ve uygulamalı sınavla belirlenecek.
Erkek adaylarda boyun en az 1,67 metre, kadın adaylarda 1,60 metre olması, boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında 10 kilogramdan az ya da fazla fark olmaması şartları aranacak.
Çankaya Belediyesi, ortaöğretim 10, ön lisans 30 ve lisans mezunlarında 40 olmak üzere toplam 80 kişi istihdam edecek. Adayların, öğrenim durumlarına göre girdikleri 2018 KPSS puan türünden en az 60 puan almaları gerekiyor.
Bingöl Belediyesi, inşaat mühendisliği alanından 2, elektrik ve elektronik mühendisliği bölümü mezunu 1, ön lisans mezunu 5 ve lise eğitimini tamamlamış 8 kişi istihdam edecek. Öğrenim durumlarına göre girdikleri 2018 KPSS puan türünden en az 70 puan adaylar başvuru yapabilecek.
Erzurum'un Şenkaya Belediyesinin 2 kişi istihdam edeceği zabıta memurluğu kadrosuna herhangi bir lisans mezunu ve 2018 KPSS sınavından en az 70 puan alan adaylar başvurabilecek.
Adayların başvuru evraklarını, Çankaya Belediyesine 23-29 Haziran, Bingöl Belediyesine 22-26 Haziran arasında İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne, Şenkaya Belediyesine ise 24 Haziran ile 3 Temmuz arasında Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen teslim etmeleri gerekiyor. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular geçersiz sayılacak.
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