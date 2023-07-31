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İzmir Ticaret Borsası (İTB) tarafından kurulan İzmir Tarım Teknoloji Merkezi (İTTM), Türk tarımının yarınları adına önemli bir iş birliğine imza attı. İstanbul’da imzalanan anlaşma ile İzmir Tarım Teknoloji Merkezi’nin ortakları arasına, dünden bugüne Türk tarımına verdikleri büyük desteklerle fark yaratan üç önemli banka katıldı. Türkiye İş Bankası İmece Mobil ile, Ziraat Bankası Ziraat GSYO ile, DenizBank da iştiraki NEOHUB A.Ş. ile projede yer aldı.

Sermaye ortaklığı anlaşması imza töreninde, İzmir Ticaret Borsası ve İTTM Girişim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ömer Gökhan Tuncer, Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı ve İmeceMobil Tarım Platformu A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İzlem Erdem, Ziraat Bankası Tarım Bankacılığı Bölüm Başkanı Engin Çekici, DenizBank KOBİ Bankacılığı ve Kamu Finansmanı Genel Müdür Yardımcısı Engin Eskiduman, İş Bankası İmeceMobil Tarım Platformu A.Ş. Genel Müdürü İlker Mehmet Sağlam, Ziraat GSYO Genel Müdürü Ferhat Fahri Hameş ile DenizBank Neohub A.Ş. CEO’su Gürhan Çam hazır bulundu.

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10 BÜYÜK ÜRETİCİDEN BİRİ

Işınsu Kestelli, törende yaptığı konuşmada şunları söyledi: “İzmir Tarım Teknoloji Merkezi, Borsamızın gözbebeği projelerinden. Büyük emek verdik. Çok yorulduk ama bugün burada, ülkemizin tarımına en önemli desteği veren saygın bankaları ile sermaye ortaklığı anlaşması imzalama aşamasına geldiğimiz için emeğimizin karşılığını aldığımızı söyleyebilirim. Ülkemiz tarımının; planlama, teknoloji açığı, insan kaynağının yaşlanması, finansmana erişim, su ve toprak başta olmak üzere doğal kaynaklarımız üzerindeki baskı gibi bazıları akut, bazıları kronik sorunları var. Üretim miktarı ile dünyanın 10 büyük tarımsal üreticisinden biri olan Türkiye’nin, bu sorunları hızla geride bırakarak örnek bir ülke haline gelmesi bir zorunluluk. Bu meydan okuma ülkemizin önemli bir kesiminde farkındalık yarattı ve güçlü bir çözüm iradesinin ortaya çıkmasını sağladı. Biz İTTM’yi sürdürülebilir, rekabetçi ve verimli bir tarım sektörü için bilgi ve iletişim sektörünün daha güçlü katılımını sağlamak; tarımın dijital dönüşümünü destekleyen bir tarım girişimciliği ekosistemini hayata geçirmek üzere kurduk. Bugün İş Bankası İmece Mobil, Ziraat GSYO ve DenizBank Neohub’ın da ortaklarımız arasına katılmasıyla birlikte dünden daha güçlü ve kararlı bir şekilde Türk tarımında teknolojik dönüşümü gerçekleştirmek için çalışacağız.”

İTTM’nin, Türk tarımının Silikon Vadisi olmasını hedeflediklerini belirten Kestelli, “Tarım ve Orman Bakanlığımızın desteği ile Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi’nin Menemen’deki tesislerini projenin kuluçka merkezi olarak benimsedik. Geldiğimiz noktada kuruluş, altyapı ve örgütlenme çalışmalarını büyük ölçüde tamamladık ve ilk beş yıl planımızı hayata geçirdik. İTTM’ye büyük avantaj ve ivme kazandıracak TEKMER statüsü için yaptığımız proje başvurumuz KOSGEB tarafından kabul edildi. Binamızın inşaatı da bu yıl içinde tamamlanacak. Büyük emek, kaynak ve enerji verdiğimiz bu projenin, Türk tarımının değişim ve dönüşümünde önemli bir kaldıraç işlevi görmesini umut ediyoruz. Bu vesile ile bugün ortaklık anlaşmasını imzaladığımız üç bankamıza ve çok yakın zamanda duyuracağımız Ticaret Odası, Ticaret Borsası ve Birlik ortaklarımıza projemize olan güven ve destekleri için teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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ÇEKİM MERKEZİ

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı ve İmeceMobil Tarım Platformu A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İzlem Erdem, tarımı, girişimcilik dünyasının bir parçası haline getirmeyi hedefleyen İTTM projesinin paydaşları arasında yer almaktan heyecan duyduklarını belirterek, “Stratejik önceliklerimiz arasında yer verdiğimiz tarımda güvenli, katma değeri yüksek, çevreyi koruyan bir yaklaşımla üretimi desteklemeyi gelecek nesillere karşı en önemli sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz. Ülkemizin tarımda sahip olduğu potansiyeli, ekosistemin tüm paydaşlarıyla birlikte teknolojiyi merkeze alarak gerçekleştirebileceğimize ve ülkemiz adına tarımda yeni bir hikâye yazılabileceğine inanıyoruz. Bunun da ancak tarım, teknoloji ve finansın bir araya etkin bir şekilde getirilmesiyle gerçekleşebileceğini düşünüyoruz” diye konuştu.

Ekosistemin tüm kesimlerine dokunan geniş kapsamlı pek çok çalışma yürüttüklerini söyleyen Erdem, dijital tarım alanında teknolojileri tabana yayma hedefiyle hayata geçirilen İmeceMobil’in bu anlamda güzel bir örnek olduğunu ve Mart 2023’ten bu yana Trakya Yatırım Holding çatısı altında İmeceMobil Tarım Platformu A.Ş. olarak hizmet verdiğini söyledi. Erdem, İTTM projesinin Ar-Ge için gerekli ortamın sağlanması, paydaşların bir araya getirilmesi, tarım teknolojileri araştırmalarının ticarileşmesinin ve finansmana erişiminin desteklenmesi gibi hedeflere sahip olduğunu belirterek, “Projeyle sunulacak ‘açık inovasyon ortamı’ sayesinde hem tarım hem de girişimcilik ekosistemlerine katkıda bulunan bir çekim merkezinin doğması mümkün olabilecek” dedi.

İHRAÇ POTANSİYELİ HEYECANLANDIRDI

DenizBank’ın yeni nesil iştiraki NEOHUB Genel Müdürü Gürhan Çam ise konuşmasında, “Ülke tarımına destek olmak için başlatılmış İTTM projesi, tarım sektörünün tüm paydaşlarına hitap etmesi, yenilikçi tarım uygulamalarını hayata geçirecek olması ve tarım teknolojisi ihraç etme potansiyeli ile DenizBank ve NEOHUB olarak bizleri oldukça heyecanlandırıyor. Özellikle sürdürülebilir tarım ve tarımın dijital dönüşümü gibi hedefleri, NEOHUB olarak vizyonumuzla uyuşuyor. ‘Deniz'den Toprağa’ uygulamamız ve ‘iş modeli fabrikası’ yaklaşımımız ile İTTM'ye destek olmayı hedefliyoruz. Ülke tarımı için yapılan bu anlamlı iş birliğinden oldukça memnunuz” ifadelerine yer verdi.