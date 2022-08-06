Üç bakanlıkta atamalar yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararlara göre, Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına Başkan Yardımcısı Murat Selçuk Taşkıran atandı. Teftiş Başkanlığına da Hazine ve Maliye Başmüfettişi Ali Serkan Erdoğan getirildi.
Aynı Bakanlıkta açık bulunan vergi müfettişliğine Maksut Küçük atandı. Yeterlilik sınavında başarı gösteren vergi müfettiş yardımcıları Enes Engin, Fatih Şen, Halil Gümüş, Murat Kerim Erdüzen, Sedat Akmeşe ve Samet Tecimen'in de vergi müfettişi olarak atamaları yapıldı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına Hande Merçan Aygen atandı.
Aynı Bakanlıkta açık bulunan başmüfettişliğe müfettiş Muhammed Vahit Özkan getirildi.
Ticaret Bakanlığında açık bulunan İhracat Genel Müdür yardımcılıklarına Mustafa İlker Özdem, Bülent Tuncer, Erbülen Kurşun, İthalat Genel Müdür yardımcılıklarına Önder Duman, Okan Öztürk, İç Ticaret Genel Müdür Yardımcılığına Ahmet Can Balak, Gümrükler Genel Müdür yardımcılıklarına Burak Serkan Yaşar, Erdal Karahisar, Hüseyin Sadi Çetintaş, Kadir Tursun, Nevzat Bozkurt, Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdür yardımcılıklarına Mehtap Atakan Özkan, Aylin Bebekoğlu, Bahar Güçlü, Atakan Özdemir, Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdür yardımcılıklarına Çiğdem Şamiloğlu Erkoç, Ömür Atılgan ve Ali Alperen Kaçar atandı.
Serbest Bölgeler Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Cem Topbaş, Gümrükler Muhafaza Genel Müdür yardımcılıklarına Hasan Oktay Duygun, Bekir Can Uslu, Can Yıldız, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdür Yardımcılığına Hasan Mutaf, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdür Yardımcılığına Raif Can, Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdür Yardımcılığına Devran Ayık, Bilgi Teknolojileri Genel Müdür yardımcılıklarına Fatih Mehmet Gümüş, Hacim Selahattin Kosaoğlu, Destek Hizmetleri, Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye Genel Müdür yardımcılıklarına Barış Nalçacı ve Mustafa Tuğberk Karaman getirildi.
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