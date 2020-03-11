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Üç bakanın katılımıyla yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı - ANKARA



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Bilim Kurulu Toplantısı

Üç bakanın katılımıyla yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sürüyorANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı devam ediyor.Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde saat 13.30'da başlayan toplantıda, Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının görülmesinin ardından sağlık, turizm ve ticaret alanındaki önlemler ele alınıyor.Bakan Koca başkanlığında, Bakan Ersoy ve Pekcan'ın katılımıyla gerçekleştirilen toplantıya, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu da iştirak ediyor.Koronavirüs Bilim Kurulu'nun ardından üç bakan, ortak basın toplantısı düzenleyecek.