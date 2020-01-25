Üç bakandan deprem açıklaması!

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Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ortak basın toplantısı düzenliyor.

İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamaları:

6.75 km derinliğinde gerçekleşen depremden hemen sonra Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın gayretiyle, deprem olur olmaz bizim daha önce belirlediğimiz Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesindeki adımlarımızı attık.

Akşamdan itibaren hem kamuoyunu doğru bilgilendirmek, hem de bilgi kirliliğinin önüne geçebilmek için, bizler, AFAD ve bakanlarımız kamuoyuna sürekli bilgi vermeye çalışıyoruz. Depremin olduğu andan itibaren bilgi akışını kesmemeye özen gösterdik.

Bu an itibariyle Malatya Doğanyol'da 4 vatandaşımız hayatını kaybetti, Elazığ'da da 18 vatandaşımız hayatını kaybetti.

Deprem olduğu andan itibaren insansız hava araçlarımız ve keşif uçaklarımız arama tarama faaliyetlerine katıldılar. Jandarma birimlerimiz köylere ulaştılar. 8.55'ten sonra 398 artçı deprem oldu. Bunların 13'ü 4'ün üzerinde biri de 5.4. Depremin ilk olduğu andan itibaren 39 kişi göçük altından çıkarıldı. Doğanyol'da göçük altında kimse kalmadı. Elazığ'da depremin anaüssü olan Sivrice'de 2 kaybımız vardı. Burada ise değerlendirmemiz 22 vatandaşımızın göçük altında kaldığıydı. Sabahtan beri de 5 vatandaşımız sağ olarak çıkarıldı. Biz olay yerindeyken de göçüğün olduğu yerlerde 5 kişilik ses geldiği konusunda sonuçlar var.

Enerji, ulaşım, iletişim, doğalgaz ve altyapı konusunda hiçbir sorun yaşamadık. Bu konuda hem kurumlarımız hem belediyelerimiz, Acil Durum Müdahale Planı çerçevesinde hareket ettiler. Akşam özellikle Elazığ'da 6 aşevi sürekli yemek çıkardı. 7 mobil mutfak görevini yerine getirdi. Tedirgin olan ve evlerinde hasar olan vatandaşlarımızı, spor salonlarına, kütüphanelerimize ve üniversite yerleşkelerimize çağırmıştık. 12500 kişiyi buralarda misafir ettik. 4 çadır alanı oluşturduk.

Elazığ ve Malatya'nın dışında da yakın bölgelerde bazı etkilenmeler gördük. Adıyaman'da cezaevinde bir hasar durumu olduğu ortaya çıktı. Adalet Bakanlığımız ile yapılan koordinasyon çerçevesinde Adıyaman Cezaevi'nin boşaltılması kararı alındı.

Vatandaşlarımızdan ayni ve nakti yardımda nasıl bulunabilecekleri konusunda telefonlar gelmiştir. Biz böyle bir değerlendirmede henüz bulunmadık. Değerlendirdikten sonra gerekirse bu konuda bir duyuru yaparız.

Arama kurtarma ekipleri görevinin başındadır. Enkazlar zor enkazlardır. Ama teknik birimlerimizin toplam desteğiyle birlikte iyi bir süreç yürütüldüğünü düşünüyorum. Bir canın bir alem olduğunu biliyoruz. Ona göre gayret ediyoruz.

Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamaları:

Bu süreçte toplam 22 vatandaşımızı kaybettik. Toplam sağlık kuruluşlarımıza müracaat eden kişi sayısı 1031'dir. Çalışan personelimiz yoğun bir gayret içinde hizmet etmiş oldular. 382 yaralı içerisinde halen takibi yapılan 128 hastamız var. Bunlardan 34'ü de yoğun bakım şartlarındadır. Bu yoğun bakımdaki hastalarımızdan hiçbirinin durumu kritik değildir. Gece boyunca ameliyat edilen 8 hastamız oldu. Sağlık hizmeti bakımından hiçbir eksik oluşturmadık. Toplam 317 ambulansla hizmet ettik.

Bunun dışında tedbirli olmak için 4 tane donanımlı sahra hastenesini kuruluma hazır şekilde tuttuk. Bunun dışında hem ambulans helikopter hem de uçak helikopterlerimizi hazır halde bulunduruyoruz. Ayrıca yakınlarının nerede tutulduğunu bilmek isteyen 184 Sabim hattımızı aradılar. Sahada bütün sağlık personelimiz, kurtarma ekiplerimiz ve başta hekimlerimiz gayretli bir şekilde hizmete devam etmektedir.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un açıklamaları:

Deprem Kilis'ten Samsun'a, Irak'tan Suriye'ye büyük bir coğrafyada hissedildi. Biz de cumhurbaşkanımızın talimatıyla olay yerine geldik ve hazır bulunduk. Şu an itibariyle bakanlığımıza bağlı 184 ekibimizle hasar tespit çalışmalarını yürütüyoruz. Yine 21 ayrı ekibimizle altyapı hasarına bakıyoruz.

Ağır hasarlı ve hafif hasarlı birçok yapının olduğunu, atık su, kanalizasyon ve içme suyuyla ilgili herhangi bir problem bulunmamaktadır.Enkaz çalışmalarının devam ettiği binaların hemen yanındaki binalarda tehlike içeren binalar mevcuttur. AFAD koordinasyonunda binalar takip edilmektedir. Enkazların yanındaki binaların içerisinde ağır ve hafif hasarlı binalar olduğu ve bunlar tespit edilecektir. Yaralı ve vefat eden vatandaşlarımız için nakti yardım için valiliklerimiz bugün itibariyle nakti yardımlar yapılacaktır. Burada valilik vatandaşlarımıza kurulan komisyon çerçevesinde yardımları yapacaktır.

Malatya Doğanyol'da 25 tane yıkık binamız var. Bunların birçoğunun kerpiç ve yığma bina olduğu görüldü. Ben vatandaşlarımıza binalara girmemeyi öneriyorum. Artçı sarsıntılar devam edecektir.