DHA

Antalya'da bir apartmanın bahçesine terk edilen 3 aylık bebek, Antalya Emniyeti Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözetim altına alındıktan kısa bir süre sonra polis ailesinin kimliğini tespit etti.

DHA'nın haberine göre, B.E. bebeğin babası Müslüm Arpağ'a (33) ulaşan polis, ifadesi için Emniyet Müdürlüğü'ne çağırdı. Kısa sürede polis merkezine gelen Arpağ, 3 aylık oğlu B.E.'nin Kazak annesi Madina Ganiyeva (31) ile beraber olduğunu, terk edildiğinden haberinin olmadığını söyledi.

Arpağ, oğlunu terk eden Kazak eşinden şikayetçi oldu. Bebek, yapılan kontrollerin ardından savcılık talimatıyla babasına teslim edildi.