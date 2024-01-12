Üç aylarda yapılacak ibadetler nelerdir? Üç aylarda nasıl ibadet edilir?
İslam aleminde her yıl bolluk bereket ayı olarak bilinen üç aylar, 12 Ocak Cuma günü başlıyor. Üç ayları ibadet ederek geçirmek isteyenler, yapılabilecek namaz, dua ve oruçları araştırıyor. İşte Üç aylarda yapılması gereken ibadet çeşitleri
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Recep ayı ile birlikte başlayan üç aylar 12 Ocak Cuma günü İslam aleminde kutlanacak. Üç ayların başlamasıyla beraber Recep ayında yapılabilecek ibadetler araştırılmaya başladı. Hz. Muhammed'in üç aylarda yerine getirdiği ibadetler, okunacak dualar ve sureler araştırmalar arasında yer aldı.
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ÜÇ AYLARDA HANGİ İBADETLER YAPILIR?
Üç aylarda Müslümanlar diğer aylara göre daha fazla ibadet ederler. Ayrıca Üç aylarda, dua ve tövbelerin daha çok kabul edileceğine inanılır.
Hz. Muhammed Recep ayı geldiğinde "Ya Rabb, Recep ve Şaban ayını bizim için bereketli kıl, mübarek eyle ve bizi Ramazan ayına ulaştır" diye dua etmiştir. Ayrıca Hz. Muhammed Recep ve Şaban aylarında daha fazla nafile oruç tutmuştur.
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ÜÇ AYLAR DUASI
"Allâhümme bârik lenâ fi Recebe ve Şa'bân, ve bellignâ Ramazân."
TÜRKÇE MEALİ
Üç Aylar girdiği zaman Hz. Muhammed şöyle dua ederdi; " Ey Allah'ım; Recep ve Şabanı bize mübarek kıl, bizi Ramazana kavuştur."
Hz. Muhammed; başka bir hadis-i şeriflerinde ise;" Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazanda ümmetimin ayıdır." Buyurarak bu ayların manevi feyzine işaret buyurmuşlardır.
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RECEP AYININ İLK ON GÜNÜNDE OKUNACAK DUALAR
"Allâhümme bârik lenâ fî recebe ve şa'bân ve belliğnâ ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil-Kur'ân."
Hz. Muhammed ümmetine şu duayı telkin etti:
"Ey Allâhʼımız! Receb ve Şâbânʼı mübârek eyle, Ramazanʼa mülâkî eyle/ulaştır." (Taberânî, Evsat, IV, 189; Beyhakî, Şuab, V, 348. Krş. Ahmed, I, 259)
Hz. Muhammed başka bir hadis-i şeriflerinde ise "Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan da ümmetimin ayıdır." buyurarak bu ayların manevi feyzine işaret buyurmuşlardır.
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ÜÇ AYLARDA ORUÇ TUTULUR MU?
Diyanet İşleri Başkanlığı üç aylarda oruç tutulması konusunda bazı bilgiler verdi; "Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Muhammed, Recep ayı girdiğinde "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259).
Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Muhammed'in diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79).
Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir."
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ÜÇ AYLARDA ÇEKİLEBİLECEK ZİKİRLER NELERDİR?
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, 'Hazreti Muhammed, mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir. Ancak bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsedilmemiştir.
Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çeki düzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla müminler hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli, hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur'an-ı Kerim okuyarak, kaza veya nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler.' açıklamasında bulundu.
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Bazı vatandaşlar Recep ayının ilk günü girince 111 defa ''Allahümme Salli Ala Muhammed'' diye Hz. Muhammed'e salat-ü selam getirirler.
Daha sonra 1660 defa ''Ya Allah'' diye tesbih çekilir. Üç aylar boyunca her gün 1100 kere ''La İlahe İllallah'', 100 kere de ''Muhammedürresulullah'' diye bu tesbihe devam edilir.
10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l - hayyil-kayyum
10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l - ehadi's-samed
10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l -gafuri'r-rahim
Bu ayda, Hatm-i Enbiya yapılabilir ve oruç tutulabilir. Üç aylarda her gün başında ve sonunda 7'şer Fatiha-i şerife okumak sureti ile 100 İhlas-ı Şerif de okunabilmektedir.