Üç aylar ne zaman başlayacak? soruları üç ayları sabırsızlıkla bekleyen tüm müslüman vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Üç aylarda kılınan namazların, edilen duaların ve tutulan oruçların büyük sevabı bulunuyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2022 üç aylar takvimini yayınladı. İşte 2022 Recep, Şaban ve Ramazan ayı başlangıç tarihleri...

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2022?

3 aylar, 2022 yılında Receb ayının ilk günü olan 2 Şubat günü başlayacak.

3 ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 3 Şubat Perşembe gerçekleşecek.

Miraç Kandili 27 Şubat günü, Berat Kandili ise 17 Mart günü idrak edilecek.

2022 DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

HİCRİ TARİHLER MİLADİ TARİHLER GÜN AY YIL GÜN AY-YIL HAF.GÜN DİNİ GÜNLER 1 C.AHİR 1443 04 OCAK-2022 SALI ........ 1 RECEB 1443 02 ŞUBAT-2022 ÇARŞAMBA ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI 2 RECEB 1443 03 ŞUBAT-2022 PERŞEMBE REGAİB KANDİLİ 26 RECEB 1443 27 ŞUBAT-2022 PAZAR MİRAC KANDİLİ 1 ŞABAN 1443 04 MART-2022 CUMA ........... 14 ŞABAN 1443 17 MART-2022 PERŞEMBE BERAT KANDİLİ 1 RAMAZAN 1443 02 NİSAN-2022 CUMARTESİ RAMAZAN BAŞLANGICI 26 RAMAZAN 1443 27 NİSAN-2022 ÇARŞAMBA KADİR GECESİ 30 RAMAZAN 1443 01 MAYIS-2022 PAZAR AREFE 1 ŞEVVAL 1443 02 MAYIS-2022 PAZARTESİ RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün) 2 ŞEVVAL 1443 03 MAYIS-2022 SALI RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün) 3 ŞEVVAL 1443 04 MAYIS-2022 ÇARŞAMBA RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün) 1 ZİLKADE 1443 31 MAYIS-2022 SALI ........ 1 ZİLHİCCE 1443 30 HAZİRAN-2022 PERŞEMBE ........ 9 ZİLHİCCE 1443 08 TEMMUZ-2022 CUMA AREFE 10 ZİLHİCCE 1443 09 TEMMUZ-2022 CUMARTESİ KURBAN BAYRAMI (1.Gün) 11 ZİLHİCCE 1443 10 TEMMUZ-2022 PAZAR KURBAN BAYRAMI (2.Gün) 12 ZİLHİCCE 1443 11 TEMMUZ-2022 PAZARTESİ KURBAN BAYRAMI (3.Gün) 13 ZİLHİCCE 1443 12 TEMMUZ-2022 SALI KURBAN BAYRAMI (4.Gün) 1 MUHARREM 1444 30 TEMMUZ-2022 CUMARTESİ HİCRİ YILBAŞI 10 MUHARREM 1444 08 AĞUSTOS-2022 PAZARTESİ AŞURE GÜNÜ 1 SAFER 1444 28 AĞUSTOS-2022 PAZAR ........ 1 R.EVVEL 1444 27 EYLÜL-2022 SALI ........ 11 R.EVVEL 1444 07 EKİM-2022 CUMA MEVLİD KANDİLİ 1 R.AHİR 1444 27 EKİM-2022 PERŞEMBE ........ 1 C.EVVEL 1444 25 KASIM-2022 CUMA ........ 1 C.AHİR 1444 24 ARALIK-2022 CUMARTESİ ........