Üç aylar ne zaman başlıyor? Regaib Kandili ne zaman? sorularının cevabı Diyanet İşleri dini günler takviminde yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı hicri 1441 ve 1442 yıllarını kapsayan miladi 2020 yılı takvimini yayınladı. İşte detaylar...

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İslam dünyasında üç aylar olarak adlandırılan Receb, Şaban ve Ramazan aylarından ilki olan Receb ayı Miladi takvime göre 25 Şubat 2020'de başlıyor. Şaban ayından sonra Ramazan ayı da idrak edilecek ve 3 aylar 23 Mayıs'ta sona erecek.

2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ - DİYANET