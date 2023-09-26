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        Haberler Gündem İnanç Üç aylar ne zaman başlıyor? Diyanet üç aylar tarihini açıkladı: İşte 2024 Dini günler takvimi

        Üç aylar ne zaman başlıyor? Diyanet üç aylar tarihini açıkladı: İşte 2024 Dini günler takvimi

        İslam dünyasında üç ayların hangi tarihte başlayacağına ilişkin aramalar başladı. Müslümanlar için büyük önem taşıyan üç ayların başlama tarihi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyuruldu. Konuyla ilgili olarak hem üç ayların tarihleri hem de 2024 yılındaki dini günler takvimini bir araya getirdik...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2023 - 10:08 Güncelleme: 26.09.2023 - 10:08
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        • 1

          2024 yılına iyice yaklaşmasıyla beraber İslam alemi için büyük önem taşıyan üç aylara ilişkin araştırmalar da yoğunlaşmış durumda. Söz konusu ayları ibadet ve dua ile geçirmek isteyen inananlar, şimdiden üç aylar ne zaman başlıyor ve 2024 dini günler takvimi açıklandı mı aramaları yapıyor. İşte, detaylar...

        • 2

          2024 ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

          Üç aylar, 2024 yılında Receb ayının ilk günü olan 12 Ocak günü başlayacak.

          Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 11 Ocak 2024 gerçekleşecek.

          Miraç Kandili 6 Şubat günü, Berat Kandili ise 24 Şubat günü idrak edilecek.

        • 3

          2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

          11 Ocak Perşembe: Regaib Kandili

          12 Ocak Cuma: Üç Ayların Başlangıcı

          6 Şubat Salı: Mirac Kandili

          24 Şubat Cumartesi: Berat Kandili

        • 4

          11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı

          5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi

          9 Nisan Salı: Arefe

          10 Nisan Pazartesi: Ramazan Bayramı (1.Gün)

          11 Nisan Salı: Ramazan Bayramı (2.Gün)

          12 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (3.Gün)

        • 5

          15 Haziran Cumartesi: Arefe

          16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı (1.Gün)

          17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı (2.Gün)

          18 Haziran Salı: Kurban Bayramı (3.Gün)

          19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı (4.Gün)

          7 Temmuz Pazar: Hicri Yılbaşı

          16 Temmuz Salı: Aşure Günü

          14 Eylül Cumartesi: Mevlid Kandili

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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