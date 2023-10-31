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        Haberler Gündem ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR? Diyanet üç aylar tarihi açıklaması! İşte 2024 Dini günler takvimi

        Üç aylar ne zaman başlıyor? Diyanet üç aylar tarihi açıklaması! İşte 2024 dini günler takvimi

        İslam dünyasında üç ayların ne zaman başlayacağına ilişkin araştırmalar artmış durumda. Yurt genelinde büyük bir merakla beklenen üç ayların hangi tarihte başlayacağına dair resmi açıklama Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan geldi. İşte, 2024 dini günler takvimi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2023 - 13:43 Güncelleme: 31.10.2023 - 13:43
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        • 1

          Yılın son iki ayına girmemize ramak kala dini günler ile ile ilgili aramalar da artmış durumda. Söz konusu duruma ilişkin en çok üç ayların başlayacağı tarih merak ediliyor. İşte, 2024 yılının başlamasına kısa bir süre kala yayınlanan dini günler takvimi hakkında bilgiler...

          • 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        • 2

          2024 ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

          Üç aylar, 2024 yılında Receb ayının ilk günü olan 12 Ocak günü başlayacak.

          Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 11 Ocak 2024 gerçekleşecek.

          Miraç Kandili 6 Şubat günü, Berat Kandili ise 24 Şubat günü idrak edilecek.

        • 3

          2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

          11 Ocak Perşembe: Regaib Kandili

          12 Ocak Cuma: Üç Ayların Başlangıcı

          6 Şubat Salı: Mirac Kandili

          24 Şubat Cumartesi: Berat Kandili

        • 4

          11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı

          5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi

          9 Nisan Salı: Arefe

          10 Nisan Pazartesi: Ramazan Bayramı (1.Gün)

          11 Nisan Salı: Ramazan Bayramı (2.Gün)

          12 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (3.Gün)

        • 5

          15 Haziran Cumartesi: Arefe

          16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı (1.Gün)

          17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı (2.Gün)

          18 Haziran Salı: Kurban Bayramı (3.Gün)

          19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı (4.Gün)

          7 Temmuz Pazar: Hicri Yılbaşı

          16 Temmuz Salı: Aşure Günü

          14 Eylül Cumartesi: Mevlid Kandili

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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