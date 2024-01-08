Üç aylar yani hicri takvimdeki Recep Şaban ve Ramazan ayı başlangıcı tüm Müslüman dünyasında coşkuyla bekleniyor. Hicri Takvim ve Miladi Takvim arasındaki takvim farkı nedeniyle Hicri aylar bir önceki yıla göre daha erken başlıyor. Peki, üç aylar ne zaman başlayacak? 2024 Recep Ayı başlangıcı ne zaman? İşte tüm ayrıntılar...