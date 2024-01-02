Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İnanç Üç aylar ne zaman başlayacak? 2024 üç aylar (Recep, Şaban ve Ramazan) başlangıcı - Diyanet Dini Günler Takvimi

        Üç aylar başlıyor! 2024 Yılı Dini Günler Takvimi: Üç aylar başlangıç tarihi

        Üç aylar ne zaman başlayacak? 2024 yılının gelmesiyle birlikte dini gün tarihleri de merak ediliyor. Araştırılan tarihler arasında üç aylar başlangıç tarihi de merak ediliyor. Peki, 2024 üç aylar başlangıç tarihi ve Recep Şaban ve 2024 Ramazan ayı başlangıç tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2024 - 14:11 Güncelleme: 02.01.2024 - 14:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Yeni yılın gelmesiyle birlikte bu yıl üç ayların ne zaman başlayacağı merak edilip araştırılıyor. Özellikle üç ayların ilk ayı olan ve Haram Aylar arasında yer alan Recep ayının ne zaman başlayacağı en çok merak edilenler listesinin başında yer alıyor. Peki, üç aylar ne zaman başlayacak? İşte, Receb, Şaban ve Ramazan 2024 başlangıç tarihi...

        • 2

          ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

          Üç aylar Hicri Recep ayının başlamasıyla birlikte başlayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Günler Takvimi'ne göre 2024 üç aylar Receb Ayı'nın başlayacağı 12 Ocak Cuma günü başlayacak.

        • 3

          RECEP AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

          Üç ayların başlangıcı olan Receb ayı 2024 yılında 12 Ocak Cuma günü başlayacak.

          RECEP AYININ FAZİLETİ

          “…Şüphesiz Allah, çok tevbe eden ve çok temizlenenleri sever.” (el-Bakara, 222)

          Bizlere şu fânî ömrümüzde bir kez daha üç aylara erişebilmeyi nasîb eden sonsuz rahmet ve merhamet sahibi Cenâb-ı Hakk’a nihâyetsiz hamd ü senâlar olsun.

          Rasûl-i Ekrem Efendimiz; “Receb Allah’ın ayı, Şaban benim, Ramazan ümmetimin ayıdır.” buyurarak üç ayların bizler için ne kadar kıymetli bir hazine olduğunu ifade buyurmuşlardır.

          Peygamberler dışında her insan hata yapar, günah işler. Kişiye düşen görev, düştüğü yanlıştan yüz çevirerek Hakk’a ilticâ etmek ve pişmanlığını îtiraf ederek dil, kalp ve beden ile bu yanlışını temizlemeye çalışmaktır.

        • 4

          Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem- bu hakikati şöyle ifade buyururlar:

          “Her insan hata eder. (…) Hata edenlerin en hayırlısı, tevbe edenlerdir.” (Tirmizî, Kıyâme, 49)

          Hata etmemek, hatasız kul olmak mümkün değil. Rabbimiz de bize bu hatalarımızdan temizlenme kapısı olan “tevbe”yi, ölüm ânına kadar açık bırakmış. Fakat tevbeyi erteleyip durmak doğru değil!.. Çünkü ölümün ne zaman geleceğini hiçbirimiz bilmiyoruz.

          Akıllı insan, her vakti ganimet bilerek pişmanlık içinde tevbeye yapışır. Geçmişini temizlemek için fırsatları kollar. Gecikmeden, geciktirmeden, hataların peşi sıra hemen tevbe eder. Mü’minin hâli, hatayı müteâkip hemen tevbe etmek faziletiyle, azgın günahkâr ve kâfirlerden ayrılır. Çünkü günâhı kanıksamış olan bu kimseler, îman ve tevbe etmeyi habire erteler dururlar. Karşılarına ölüm meleği geldiği zaman da çaresiz ve günahlar içinde âhirete göçerler.

        • 5

          Allah Teâlâ, makbul tevbe ile reddedilecek tevbeyi şöyle haber vermektedir:

          “Allâh’ın kabul edeceği tevbe, ancak bilmeden kötülük edip de sonra tez elden tevbe edenlerin tevbesidir. İşte Allah bunların tevbesini kabul eder. Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir.

          Yoksa kötülükleri yapıp yapıp da içlerinden birine ölüm gelip çatınca, «Ben şimdi tevbe ettim.» diyenler ile kâfir olarak ölenler için (kabul edilecek) bir tevbe yoktur. Onlar için acı bir azap hazırlamışızdır.” (en-Nisâ, 17-18)

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Tokyo'da 2 uçak pistte çarpıştı
        Tokyo'da 2 uçak pistte çarpıştı
        Uzmanı o soruya cevap verdi... İstanbul'a 11 Ocak'ta kar yağacak mı?
        Uzmanı o soruya cevap verdi... İstanbul'a 11 Ocak'ta kar yağacak mı?
        Japonya'da peş peşe depremler!
        Japonya'da peş peşe depremler!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Üç kardeşten babalarıyla ilgili kan donduran iddia!
        Üç kardeşten babalarıyla ilgili kan donduran iddia!
        Borsa ve altın 2024'e nasıl başladı?
        Borsa ve altın 2024'e nasıl başladı?
        2023'ün en güzel yüzü belli oldu
        2023'ün en güzel yüzü belli oldu
        İkisi de hayatını kaybetti! Ölümüne kaçış!
        İkisi de hayatını kaybetti! Ölümüne kaçış!
        'Kraliçe Mary' sahnede
        'Kraliçe Mary' sahnede
        33 İsrail casusu şüphelisi, 8 kentte yakalandı!
        33 İsrail casusu şüphelisi, 8 kentte yakalandı!
        10 numara emekli!
        10 numara emekli!
        Seçime katılacak partiler belli oldu
        Seçime katılacak partiler belli oldu
        1400 yıllık sikkeler testinin içinden çıktı
        1400 yıllık sikkeler testinin içinden çıktı
        Enflasyona göre maaş zammı senaryoları
        Enflasyona göre maaş zammı senaryoları
        "Cezalar keşke daha caydırıcı olsa"
        "Cezalar keşke daha caydırıcı olsa"
        Hakim'in kalemi kırılıyor
        Hakim'in kalemi kırılıyor
        109 yıl hapis cezası vardı! Yakalanma anı kamerada!
        109 yıl hapis cezası vardı! Yakalanma anı kamerada!
        Güney Kore'de ana muhalefet liderine bıçaklı saldırı
        Güney Kore'de ana muhalefet liderine bıçaklı saldırı
        "Beklentimiz konut kredisi hamlesi"
        "Beklentimiz konut kredisi hamlesi"
        Bitcoin 21 ayın zirvesinde
        Bitcoin 21 ayın zirvesinde

        Namaz Vakitleri

        02.01.2024 Salı
        Tümü
        Habertürk Anasayfa