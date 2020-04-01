Üç aylar ne zaman? 2020 İlk oruç ne zaman tutulacak?

2020 İlk oruç ne zaman tutulacak? Ramazan ayı ne zaman başlayacak? soruları tüm müslüman vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 2020 yılının Nisan ayına girilmesiyle birlikte Ramazan heyecanı başladı. Dua ve ibadet ile Ramazan ayı tüm yurtta eda edilecek. İşte Diyanet 2020 Ramazan ayı başlangıç tarihi...

İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?

Mübarek üç aylardan sonuncusu olan Ramazan ayında oruç tutmaya başlayacak vatandaşlar 23 Nisan gecesi sahur yapacak ve 24 Nisan günü yılın ilk orucunu tutacak.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR 2020?

Mübarek üç ayların sonuncusu 11 ayın sultanı Ramazan ayı 24 Nisan 2020 Cuma günü başlayacak. Yani ilk oruç için 23 Nisan Perşembe'yi 24 Nisan Cuma'ya başlayan gece imsak saatinde sahur yapılacak. 19 Mayıs 2020 Salı akşamı Kadir Gecesi idrak edilecek. Ramazan ayı 23 Mayıs 2020 Cumartesi günü idrak edilecek arefe günü ile sona erecek.

2020 DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

HİCRİ TARİHLER MİLADİ TARİHLER GÜN AY YIL GÜN AY-YIL HAF.GÜN DİNİ GÜNLER 1 C.AHİR 1441 26 OCAK-2020 PAZAR ........ 1 RECEB​ 1441 25 ŞUBAT-2020 SALI ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI 3 RECEB​ 1441 27 ŞUBAT-2020 PERŞEMBE​ REGAİB KANDİLİ​ 26 RECEB 1441 21 MART-2020 CUMARTESİ MİRAC KANDİLİ 1 ŞABAN 1441 25 MART-2020 ÇARŞAMBA ........... 14 ŞABAN 1441 07 NİSAN-2020 SALI BERAT KANDİLİ 1 RAMAZAN 1441 24 NİSAN-2020 CUMA RAMAZAN BAŞLANGICI 26 RAMAZAN 1441 19 MAYIS-2020 SALI KADİR GECESİ 30 RAMAZAN 1441 23 MAYIS-2020 CUMARTESİ AREFE 1 ŞEVVAL 1441 24 MAYIS-2020 PAZAR RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün) 2 ŞEVVAL 1441 25 MAYIS-2020 PAZARTESİ RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün) 3 ŞEVVAL 1441 26 MAYIS-2020 SALI RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün) 1 ZİLKADE 1441 22 HAZİRAN-2020 PAZARTESİ ........ 1 ZİLHİCCE 1441 22 TEMMUZ-2020 ÇARŞAMBA ........ 9 ZİLHİCCE 1441 30 TEMMUZ-2020 PERŞEMBE AREFE 10 ZİLHİCCE 1441 31 TEMMUZ-2020 CUMA KURBAN BAYRAMI (1.Gün) 11 ZİLHİCCE 1441 01 AĞUSTOS-2020 CUMARTESİ KURBAN BAYRAMI (2.Gün) 12 ZİLHİCCE 1441 02 AĞUSTOS-2020 PAZAR KURBAN BAYRAMI (3.Gün) 13 ZİLHİCCE 1441 03 AĞUSTOS-2020 PAZARTESİ KURBAN BAYRAMI (4.Gün) 1 MUHARREM 1442 20 AĞUSTOS-2020 PERŞEMBE HİCRİ YILBAŞI 10 MUHARREM 1442 29 AĞUSTOS-2020 CUMARTESİ AŞURE GÜNÜ 1 SAFER 1442 18 EYLÜL-2020 CUMA ........ ​1 R.EVVEL 1442​ 18 EKİM-2020 PAZAR ........​ ​11 R.EVVEL​ 1442​​ 28 EKİM-2020 ÇARŞAMBA MEVLİD KANDİLİ​ ​1 R.AHİR​ 1442​​ 16 KASIM-2020​​​ PAZARTESİ ........​ 1​ C.EVVEL ​1442 16 ARALIK-2020 ​ÇARŞAMBA ........