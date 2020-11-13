Üç ayaklı dünyaya gelen buzağısına protez ayak taktırmak için yardım bekliyor - KAHRAMANMARAŞ

Efirağızlı Mahallesi'nde bir ay önce Veli Kaya'ya ait inek ahırda doğum yapıp üç bacaklı bir buzağı dünyaya getirdi. Doğumda ineğin yanında olan Kaya, buzağının üç bacaklı olduğunu fark edince şaşkınlık yaşadı.Ayakta durmakta ve yürümekte güçlük çeken yavruyu beslenmesi için annesinin yanına kucakta taşıyan Kaya ailesi, buzağıyı çoğu zaman biberonla besliyor.Kaya ailesi, ilerleyen dönemde zorluk çekmemesi için yakından ilgilendikleri buzağının arka bacağına protez taktırmak istiyor.
Besici Veli Kaya, AA muhabirine, 18 yıldır besicilik yaptığını ancak böyle bir durumla ilk defa karşılaştığını söyledi.Aile olarak buzağıya ellerinden geldiği ölçüde baktıklarını anlatan Kaya, "Hayvan doğum belirtisini verdi, 2-3 gün yemeden içmeden biraz kesildi. 3 gün sonra doğuma yöneldi hemen veteriner hekimi aradım. Veteriner hekim kontrolünde doğumunu yaptı fakat buzağının arka sağ bacağının eklem yerinden aşağısının olmadığını gördük." diye konuştu.
- "Bir yardım eli uzanırsa çok sevinirim"
Buzağının ayakta durabilmesi ve anne sütünü düzenli alabilmesi için bir desteğe ihtiyaç duyduğunu aktaran Kaya şunları kaydetti:"Allah izin verirse bu duruma çözüm bulmaya çalışacağız. Bir yardım eli uzanırsa çok sevinirim. Şu aşamada buzağının gelişimi çok iyi. Buzağıyı annesinin yanına kucağımızda götürüp emzirip geri getiriyoruz. Tabii ki biraz zahmetli oluyor. Bu duruma bir çözüm arıyoruz. Ayakta durmakta zorlanıyor. Kilo alınca daha da zahmetli olacak. Bir an önce buzağının tedavi edilip yürüyebilmesi lazım ancak ilçemizde böyle imkan yok. Bunun için bir protez ayak takılsa iyi olur. Bu konuda bir yardım eden olursa seviniriz."
Buzağının doğumunu gerçekleştiren Veteriner Hekim İsa Yılmaz da bu tür vakalara nadiren rastlandığını belirtti.Kaya'nın ineğinin doğum yapamadığını söyleyerek kendisini aradığını anlatan Yılmaz, "Gittiğimizde gerçekten güç doğum vardı. Buzağının sağ arka ayağının eklemden aşağısı yok. 22 yıllık veterinerlik hayatımda ilk defa böyle bir anomali başıma geldi." diye konuştu.İlçede hayvan ortopedisti bulunmadığı için müdahale şanslarının olmadığını anlatan Yılmaz, şu anda buzağının gelişmesinin çok iyi olduğunu ancak ilerleyen zamanlarda kilo artışından dolayı ayakta durma şansının olamayabileceğini dile getirdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!