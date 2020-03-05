05 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
UberXL mağdurları tazminat talebiyle yargıya başvuruyor
- Uber Mağdurları Platformu'ndan yaklaşık 1000 araç sahibi ve sürücüsü, zararlarının karşılanması ve mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla tazminat davası açmaya başladı - Avukat Alparslan Saraç: - "Umuyoruz ki bundan önceki süreçte, kendileriyle yaptığımız görüşmelerde umarsız davranan Uber tutumunu değiştirir, zararların tazmini noktasında gereken duyarlılığı gösterir"
Uber Mağdurları Platformu avukatları, UberXL faaliyetlerine son verilmesiyle birlikte mağdur olan müvekkillerinin zararlarının giderilmesi için tazminat davası açmaya başladıklarını duyurdu.
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın karşısında toplanan platform üyeleri, avukatları Alparslan Saraç, Ahmet Dülger ve Samet Gülaydın ile birlikte basın açıklaması yaptı.
Avukat Alparslan Saraç, platform adına yaptığı açıklamada, Uber'in, 31 Mayıs 2019'da Türkiye'deki UberXL faaliyetine hukuksuz bir şekilde, tek taraflı ve haksız bir tutumla son verdiğini söyledi.
Uber'in bu kararının 3-4 yıldır iş yapan sürücüleri mağdur ettiğini dile getiren Saraç, "Türkiye'de herhangi bir reklam yapma ihtiyacı duymadan, kendi şoförlerinin verdiği kaliteli hizmet sayesinde değerini yükselten Uber, faaliyetlerine bir anda son vermesiyle birlikte kredi çekerek, borç alarak, masraflar yaparak Uber ile işe başlamış olan kendi sürücülerini ciddi anlamda zarara uğrattı. Daha önce yaptığımız açıklamalarda beyan etmiştik. Bir UberXL mağduru da bankalara yaptığı borçlardan dolayı intihar etmişti." dedi.
Saraç, Uber'e karşı dava açma zaruriyeti doğduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Müvekkillerimiz, yaşadıkları sıkıntıları bizlere bildirmişlerdir. Yaklaşık 1000 kişiyi bulan davacı kitlesiyle bugün davaların başladığını söyleyebiliriz. Mağdurların gördüğü zararlara ve bu zararların tazminine ilişkin ticaret hukukundan kaynaklanan alacak davaları görülecektir. Umuyoruz ki bundan önceki süreçte kendileriyle yaptığımız görüşmelerde umarsız davranan Uber tutumunu değiştirir, zararların tazmini noktasında gereken duyarlılığı gösterir."
Avukat Saraç, Uber sisteminin haksız ve hukuka aykırı olarak ani bir kararla kapatılması nedeniyle uğradıkları zararın karşılanması amacıyla tazminat davaları açtıklarını belirterek, toplam değeri 50 milyon lirayı bulan zararın davalı Hollanda ve Türkiye şirketlerinden karşılanmasının talep edildiğini söyledi.
Mağdurlardan Yunus Köseli, zararlarının tazminini istediklerini belirterek, şunları söyledi:
"Biz araç aldık. Bu araçları kullanabilmemiz için istenen yeterlilik belgelerini tamamladık. Aracı, Uber'in ve Türkiye Cumhuriyeti'nin yasalarına göre dizayn ettirdik. Uber'in teşvikleri ve çağırmasıyla Uber'e dahil olan insanlarız. Uber buradan çekti gitti ama bizi ciddi bir şekilde mağdur etti. 3,5 yıl Uber şoförlüğü yaptım, 2 araç aldım. Birini satmak zorunda kaldım, bankalarla hacizlik duruma düştüm. Evini satan hatta intihar eden arkadaşımız da var. Biz ekstra bir şey istemiyoruz. Bir iş, bir ortaklık yaptık, tek taraflı olarak bizi yüzüstü bırakması doğru değil. Adalete güveniyoruz."
,Başak Akbulut Yazar
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