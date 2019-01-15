İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyüp Aksu, İstanbul’daki otoparkların Uber’in araçlarıyla dolu olması ile ilgili olarak bir açıklama yaptı.

“Çok uzun süredir bu firma ile bir mücadele içerisindeyiz. İstanbul’da yaratmaya çalıştıkları haksız rekabet ortamı bir yana, bugün basına yansıyan açıklama da gösteriyor ki Uber, İstanbul halkının gözünde bir mağduriyet yaratmaya çalışmaktadır. Hem de bunu yürüttüğü yasa dışı taşımacılık faaliyetlerinden ötürü bağlanan araçları üzerinden yapmayı hedeflemiştir.” diyen Başkan Aksu, yerli veya yabancı, yasa dışında faaliyet gösteren bütün kurumların karşılığında bir cezaya hazır olması gerektiğini kaydetti:

Uber’in yasa dışı olduğu ve cezalandırılacağı bilinciyle VIP araçlarla faaliyet gösterme çabası, aynı yıkılacağını bile bile kamu arazisine gecekondu yapmak gibi bir durumdur. Bunca zamandır mücadelemiz, global bir firmanın yerli ve milli uygulamalarımızın sağladığı teknolojik hizmeti sunma çabasından değil, işte tam da bu nedendendir.

İTEO olarak teknolojiye karşı olmadıklarını vurgulayan Başkan Aksu, “Teknoloji ile birlikte gelen taksi sektörünün dönüşüm sürecinde artık İstanbul’da yerli üretim olarak hizmet veren uygulamalar mevcut. Bu uygulamaların sektörümüz açısından önemli teknolojiler oldukları, denetim ve hizmet kalitesini ölçümleme mekanizmaları sayesinde halkımızın daha güvenli ve konforlu seyahat etme olanağı bulduğu tartışmasız bir gerçektir. Ancak Uber, İstanbul Büyükşehir Belediye’mizin belirlediği kuralları hiçe sayarak kendi araç standardını ve tarifesini belirlemeye teşebbüs eden ve dolayısıyla yasa dışı taşımacılığa aracılık yapan bir uygulamadır. Yapılan bu açıklama da seçim öncesi siyasi iradeyi baskı altına almaya çalışmanın ötesinde bir harekettir, başka bir şey değildir.” açıklamasında bulundu.