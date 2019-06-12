Uber, 'uçan taksilerini' Avustralya'da da deneyecek

Cep telefonu uygulamasıyla taksi hizmeti veren Uber, "uçan taksi" Uber Air servisi için ABD'den sonra ilk uluslararası pazar olarak Avustralya'nın Melbourne kentini seçti. Şirket, Dallas ve Los Angeles'ın ardından gelecek yıl bu kentte de deneme seferleri yapmayı planladığını açıkladı. Ticari uçuşların 2023'te başlaması hedefleniyor.

Uber, geleceğin ulaşım şekli olarak görülen taksilerin kentlerde trafik sıkışıklığını azaltacağını söylüyor.

Şirketin havacılık kolu Uber Elevate'in başkanı Eric Allison, "Büyük şehirler kalabalıklaşırken, özel araç sahipliğine aşırı bağımlılık artık sürdürülebilir olmayacak. Uber Air'in yollarda sıkışıklığın azaltılmasına yardımcı olması için muazzam bir potansiyeli var" dedi.

19 kilometrelik yol 10 dakikaya inecek

Allison, Uber Air'la Melbourne'ün merkezinden havalimanına 19 kilometrelik yolculuğun 10 dakikaya ineceğini söyledi. Bu mesafeyi arabayla kat etmek bir saate kadar sürebiliyor.

Uber, "uçan taksi" programı için Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA),ABD ordusu ve iki uçak üreticisi firmayla; Embraer ve Pipistrel Aircraft'la çalışıyor.

Şirket geçen yıl bu taksilerin tasarımı için Paris'te bir laboratuvar açacağını açıklamıştı.

Geçen ay hisselerini halka arz eden Uber, beklediğini bulamamıştı. Uber, yılın ilk çeyreğinde 1 milyar dolar zarar açıkladı. Şirket, kayıplarını sektördeki ağır rekabet koşullarına ve yiyecek siparişi servisi Uber Eats'ten kaynaklanan zarara bağlamıştı.

Tek şirket değil

Uber "uçan taksi" denemeleri yapan tek şirket değil. Çok sayıda teknoloji şirketi bu taksileri geliştirme çabasında.

Airbus ve bir dizi şirket, otonom (sürücüsüz, pilotsuz) taksi denemelerine başlamış durumda.

Dubai'de "drone taksi"ler için ilk deneme seferi 2017'de yapıldı.

Google'ın kurucusu Larry Page tarafından finanse edilen bir başka şirket de saatte 180 kilometre yapabilen sürücüsüz elektrikli uçan taksileri denemişti.