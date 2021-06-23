Aşıya ücretsiz götürecek

Akıllı telefon uygulaması üzerinden taksi çağırma hizmeti veren Uber, Türkiye’deki aşılama sürecine destek olmak amacıyla başlattığı kampanyanın kapsamını genişletti.
Kampanya çerçevesinde, İstanbul ve Ankara’da Covid-19 aşısı yapan bütün özel hastaneler ve devlet hastanelerine gidiş dönüş için herkese “UBERAŞI” koduyla iki ücretsiz yolculuk hediye edilecek. Kampanyadan kullanıcılar kendi aşı randevusuna gidip gelmek veya aşı olacak bir yakınının Uber Taksi ile yolculuk yapmasını sağlamak için yararlanabilecek.
Uber Türkiye Genel Müdürü Neyran Bahadırlı, “Aşılar salgını yenmek için en büyük umudumuz. Yeni yaş gruplarının aşıya açılması ve SGK’ya kayıtlı tüm çalışanların aşılanmaya başlanması ile Türkiye’de aşılama süreci büyük bir hız kazanmış oldu. Biz de İstanbul’da ve Ankara’da aşı randevusu veren bütün hastaneleri aşı kampanyamıza dahil ettik. Uber olarak bu aşılama sürecine ve kullanıcılarımızın aşıya ulaşımına bir katkımız olacağı için çok mutluyuz” dedi.
“UBERAŞI” kodunu uygulamaya girerek faydalanılabilecek bu kampanya yalnızca başlangıç veya bitiş noktası özel hastaneler veya devlet hastanelerindeki aşı merkezlerinde olan yolculuklar için kullanılabilecek. Kampanya başka indirim veya promosyon ile birleştirilemeyecek. Verilen bilgiye göre UBERAŞI kodu iki yolculukta kullanılabilecek ve yolculuk başına faydalanılabilecek maksimum indirim tutarı 40 TL olacak. Uber uygulamasının “Wallet” sekmesi altındaki promosyonlar bölümüne UBERAŞI promosyon kodunu girerek kampanyadan faydalanılabilecek.
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