01 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Can, İstanbul Havalimanı'ndaki basın mensuplarına yaptığı açıklamada, alınan kararın taksicileri sevindirdiğini söyledi.
Bu kararın ardından bazı endişelerinin devam ettiğini belirten Can, "Uber bugün çekildi ama yarın tekrar geri gelebilir veya başka bir firma aplikasyon veya dijital uygulama ile çağrı sistemleri üzerinden geri gelebilir. Onun için biz kanunlarla bunun tamamen yok edilmesini istiyoruz." diye konuştu.
Korsan taşımacılığın yüzde 100 önlenmesi için kanun çıkarılmasının önemine işaret eden Can, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve siyasi otoritenin duruşu Uber'in çekilmesine yol açmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız ve eski Başbakanımıza, İstanbul Belediye Başkan Adayımız Binali Yıldırım'a çok teşekkür ediyoruz. Uber ile 5 yıldır mücadele ediyoruz. Uber, 5 yıldır taksici esnafını mağdur etmiştir. Onların ekmeğini çalmıştır. Onları son derece sıkıntıya sokmuştur. Uberciler, şu anda siyasi otoritenin önüne çıkarak, 'Mağdur olduk.' diye feryat ediyorlar. Halbuki mağdur olan taksici esnafıdır. Hiç hakları olmadığı halde taksicilerin ekmeğini çalmışlar ve mağdur etmişlerdir. Uber'de yolcuların memnuniyeti dijital aplikasyon üstündeki denetimlerden kaynaklanıyordu. Biz İstanbul Havalimanı taksicileri olarak, şu anda bu sisteme geçmek üzereyiz. Çok yakın zamanda sistem çalışacak."
Fahrettin Can, taksiye binen yolcunun yeni sistem sayesinde şoförün adını görebileceğini, farklı yol alternatiflerinin ücreti ve dakikası belirtilerek yolculara tercihler sunulacağını kaydetti.
Yolculuğun bitiminde taksi şoförüne puan verebileceğini dile getiren Can, bu anketlerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile kendileri tarafından titizlikle değerlendirileceğini kaydetti.
Can, İTaksi'ye entegre edilecek bu sistemin İstanbul'da yayılacağına inandığını kaydederek, "Şu an 800 araçla İstanbul Havalimanı'nda çalışıyoruz. Çok yakında genel kurulumuz ve İGA'nın isteği ve arz talep doğrultusunda bunu bine çıkaracağız." dedi.
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