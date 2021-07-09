İstanbul, Ankara ve İzmir’de Kovid-19 aşısı yaptırmak için hastane randevusuna giden herkes hem birinci hem de ikinci doz için, ikişer defa olmak üzere toplam dört kez Uber Taksi’yi ücretsiz kullanabilecek. Ücretsiz yolculuk teklifi, yolculuk başına 40 TL'ye kadar geçerli olup ve UBERAŞI kodu ile kullanılabilecek.
“UBER TAKSİ AŞI KAMPANYASI 2 ÜCRETSİZ YOLCULUKTAN 4’E ÇIKARILIYOR”
Uber Türkiye Genel Müdürü Neyran Bahadırlı, “Uber kullanıcılarına aşı olmaya gidiş ve dönüşlerinde faydalanmaları için sunduğumuz Uber Taksi ile ücretsiz ulaşım kampanyamıza çok yoğun bir ilgi olduğunu gördük. Biz de bu sebeple normalde bir kişiye düşen ücretsiz yolculuk hakkını ikiden dörde çıkartmaya karar verdik. Dolayısıyla ikinci doz için aşı olmaya gidenler yine Uber Taksi ile yolculuklarını gerçekleştirebilir. Ayrıca kampanyamızı kendi aşı randevunuza gidip gelmek veya aşı olacak bir yakınınızın Uber Taksi ile yolculuk yapmasını sağlamak için kullanabilirsiniz” dedi.
Haziran sonu itibariyle Uber’in İzmir’de de hizmet vermeye başladığını hatırlatan Bahadırlı, bu sayede daha çok sayıda vatandaşın aşı randevusuna gitmek için Uber’in sunduğu ücretsiz yolculuk hakkından yararlanabileceklerinin de altını çizdi.
SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?
Uber uygulamasının Wallet sekmesi altındaki promosyonlar bölümüne UBERAŞI promosyon kodunu girerek kampanyadan faydalanabilirsiniz. Bu kampanya yalnızca başlangıç veya bitiş noktası özel hastaneler veya devlet hastanelerindeki aşı merkezlerinde olan yolculuklar için kullanılabiliyor. Kampanya başka indirim veya promosyon ile birleştirilemiyor. UBERAŞI kodu birinci ve ikinci doz gidiş-dönüş olmak üzere dört yolculukta kullanılabilecek ve yolculuk başına faydalanılabilecek maksimum indirim tutarı 40 TL olacak. Uber uygulamasının promosyonlar bölümüne UBERAŞI kodunu girerek kampanyadan faydalanabilirsiniz.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!