UAEA, Zaporijya Nükleer Santrali için harekete geçti

İHA

Avrupa'nın en büyüğü olan Zaporijya Nükleer Santrali yakınlarında Ukrayna-Rusya askerleri arasındaki çatışmaların nükleer felakete yol açabileceği endişesi giderek artıyor.

"GÜVENLİK VE EMNİYETİ KORUMAK ZORUNDAYIZ" Durumun kontrol altına alınabilmesi için Uluslararası Atom Enerji Ajansı (UAEA) yetkililerinin Zaporijya Nükleer Santrali'ne gitmek üzere yola çıktığı duyuruldu. Yetkililerin bu hafta sonuna kadar tesise varmasının beklendiğini söyleyen UAEA Başkanı Rafael Grossi, "Ukrayna'nın ve Avrupa'nın en büyük nükleer tesisindeki güvenliği ve emniyeti korumak zorundayız" dedi.

"SANTRAL TARİHİNDE BİR İLK" DENİLMİŞTİ Zaporijya Nükleer Santrali'nin ulusal elektrik şebekesiyle bağlantısı ilk kez kesildi

Ukrayna Devlet Nükleer Enerji Şirketi Energoatom tarafından yapılan açıklamada, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya Nükleer Santrali'nin çalışan son iki reaktörünün yakınlarındaki yangınlar nedeniyle nükleer santrali şebekeye bağlayan elektrik hatlarının zarar gördüğü bu nedenle ulusal elektrik şebekesiyle bağlantısının kesildiği aktarılmıştı. Santralin ulusal elektrik şebekesiyle bağlantısının tarihte ilk kez kesildiği vurgulanan açıklamada, “Böylece, (Rusların) eylemleri, santralin elektrik şebekesinden tamamen ayrılmasına neden oldu. Santral tarihinde bir ilk” denilmişti.

UKRAYNA'DAKİ ELEKTRİĞİN YÜZDE 20'SİNİ SAĞLIYOR UAEA tarafından yapılan açıklamada ise, santrale elektrik arzının günün ilerleyen saatlerinde yeniden sağlandığı aktarılarak, "Ukrayna UAEA'ya Zaporijya Nükleer Santrali'nin gün içinde en az iki kez elektrik hattıyla bağlantısını kaybettiğini, ancak şu anda tekrar açık olduğunu söyledi” denildi. Zaporijya Nükleer Santrali'nin 6 nükleer reaktörü ve 5 bin 700 megavat-saat elektrik üretim kapasitesi bulunurken, santral Ukrayna'daki toplam elektriğin yüzde 20'sini sağlıyor. * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.