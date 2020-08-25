UAEA Başkanı Grossi: "İran'a yaklaşımımız siyasi değil, bazı konular çözüme kavuşmalı"

Göreve geldikten sonra İran'ı ilk kez ziyaret eden UAEA Başkanı Grossi, İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi ile Tahran'da görüştü.
İran'ın nükleer programına ilişkin koruma önlemlerinin, taahhütlerinin ve nükleer tesislere erişimle ilgili sorunların ele alındığı görüşmenin ardından ikili, ortak basın toplantısında gazetecilerin karşısına çıktı.
İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, görüşmenin yapıcı geçtiğini aktaran Salihi, UAEA'nın İran'daki görevlerini bağımsız ve profesyonel bir şekilde sürdürmesi ve İran'ın da yükümlülükleri çerçevesinde hareket etmesi konusunda anlaşıldığını belirtti.
Salihi, "İran ile Ajans arasında yeni bir iş birliği dönemi başlayacak. Ziyaretin sonuçlarından iki tarafın da memnun olacağını umuyoruz." dedi.
UAEA Başkanı Grossi ise İran ile iş birliğini sürdürdüklerini belirterek, "Ajans, İran ile Kapsamlı Ortak Eylem Planı (nükleer anlaşma) kapsamında iş birliği yaptı. Çözülmesi gereken bazı sorunlar var. Bazen de şeffaflaştırılması gereken konular ortaya çıkıyor." dedi.
Ajansın tarafsız şekilde siyasetten uzak teknik bulgularla hareket ettiğini vurgulayan Grossi, "Bazıları kendi hedefleri doğrultusunda Ajansı kullanmaya çalışabilir ancak Ajanstakiler tarafsız şekilde görevini yapıyor. Görevim süresince kimsenin Ajansı kendi hedefleri doğrultusunda kullanmasına izin vermeyeceğim." diye konuştu.
Grossi, üçüncü tarafların UAEA ile diğer ülkelerin arasındaki ilişkiyi etkilemesine müsaade etmeyeceklerini kaydederek, "Ajansın üzerinde baskı var ancak kimsenin nüfuzu olmadığına dair garanti veriyorum. Elimizden geldiğince bu baskıların faaliyetlerimizi etkilemesine izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Nükleer reaktörlerde yakıt olarak kullanılan "sarı pastanın" işlenmesi için gizli tesis kurduğu iddia edilen Suudi Arabistan'ın nükleer faaliyetlerine ilişkin bir soru üzerine Grossi, "UAEA ile Suudi Arabistan arasında ilişki sürüyor. Bu faaliyetlerin de izlenmesi gerektiğine inanıyoruz ve Suudi Arabistan'ın nükleer programının izlenmesinin süreceğini umuyoruz." şeklinde konuştu.
İki günlük Tahran ziyareti kapsamında Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile de görüşecek olan Grossi'nin Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından da kabul edilmesi bekleniyor.
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